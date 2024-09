Ziua va avea 25 de ore, spun oamenii de știință americani. Când s-ar putea întâmpla asta

Oamenii de știință au descoperit că, în viitor, o zi pe Pământ ar putea dura 25 de ore, potrivit crowspath.org. Acest fenomen are legătură cu îndepărtarea treptată a Lunii de Pământ. Potrivit unui studiu realizat la Universitatea Wisconsin-Madison din SUA, Luna se îndepărtează de planeta noastră cu aproximativ 3,8 centimetri pe an. "În următorii 200 de milioane de ani, acest proces ar putea adăuga o oră suplimentară la durata unei zile pe Pământ", afirmă Stephen Meyers, profesor de geostiințe și coautor al studiului. El explică acest lucru prin analogie cu un patinator artistic care încetinește pe măsură ce își întinde brațele. Cu 1,4 miliarde de ani în urmă, o zi pe Pământ avea doar 18 ore, deoarece Luna era mai aproape și influența rotația planetei noastre. Concluziile acestui studiu au fost publicate în revista științifică Proceedings of the National Academy of Science.

Pentru a face această estimare, oamenii de știință au recurs la o metodă numită astrocronologie. Această tehnică le oferă cercetătorilor posibilitatea de a studia înregistrările geologice, dezvăluind detalii despre primele etape ale sistemului solar și despre istoria îndepărtată a Pământului. „Una dintre ambițiile noastre a fost să folosim astrocronologia pentru a spune timpul în trecutul cel mai îndepărtat, pentru a dezvolta scări de timp geologice foarte vechi. Vrem să putem studia roci vechi de miliarde de ani într-un mod comparabil cu modul în care studiem procesele geologice moderne”, a explicat Meyers.

Studiul explorează, per ansamblu, contextul geologic al îndepărtării treptate a Lunii de Pământ. Deși acest fenomen este cunoscut de zeci de ani, cercetarea realizată la Universitatea din Wisconsin-Madison aprofundează legătura dintre acest proces și structurile geologice ale planetei. Meyers și echipa sa au analizat formațiuni geologice antice și straturi de sedimente, reconstituind istoria sistemului Pământ-Lună de-a lungul miliardelor de ani, oferind astfel o perspectivă mai detaliată asupra posibilității ca o zi să ajungă la 25 de ore.

Cum determină Luna lungimea zilelor pe Pământ

Cum influențează Luna lungimea zilelor pe Pământ? Prin intermediul forțelor gravitaționale pe care le exercită asupra planetei noastre, forțe care determină fenomene precum mareele, dar și încetinesc treptat rotația Pământului. Pe scurt, Luna încetinește rotația Pământului printr-un proces numit frânare mareică. Gravitația Lunii generează aceste bucle mareice pe Pământ, și datorită rotației Pământului, acestea sunt puțin deplasate față de linia directă care unește centrul Pământului cu centrul Lunii. Această dezaxare creează un cuplu de forțe care acționează ca un fel de frână asupra rotației Pământului, încetinind-o treptat.

Pe măsură ce rotația Pământului încetinește, zilele devin tot mai lungi. Ca un efect suplimentar, energia disipată în acest proces este transferată Lunii, ceea ce o face să se îndepărteze încet de Pământ, cu aproximativ 3,8 centimetri pe an. Această interacțiune complexă între Pământ și Lună a avut loc de-a lungul a miliarde de ani, contribuind la creșterea duratei unei zile pe Pământ. De exemplu, cu aproximativ 1,4 miliarde de ani în urmă, o zi pe Pământ dura aproximativ 18 ore, iar acest proces continuă și astăzi, deși la o scară foarte lentă.

