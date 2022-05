Ziua Tineretului. Ioana Constantin: Guvernul are obligația să lupte pentru aceste lucruri

Ioana Constantin a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Tineretului:

„De Ziua Tineretului, tuturor tinerilor să le spunem să aibă entuziasm și curaj, să muncească pentru obiectivele lor, să investească în educația lor și să fie mereu onești și demni! Și să aibă încredere în România, să iubească România!

Guvernul are obligația să lupte pentru:

- creșterea numărului de locuri de muncă pentru tineri;

- încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor;

- investiții în educație și, mai ales, scăderea abandonului școlar.

Să ne ținem tinerii acasă! E nevoie de competența și entuziasmul lor aici, în România.“, a scris Ioana Constantin pe Facebook.

Dincolo de prețurile care au explodat, România are o problemă cel puțin la fel de gravă. Ioana Constantin: N-a interesat pe nimeni

Ioana Constantin a spus că cea mai mare problemă este că nu mai producem nimic în țară. Luăm totul de-afară, la suprapreț, când am putea și noi să producem la prețuri decente.

„Dincolo de explozia prețurilor, problema cea mai mare a României este că noi nu producem nimic în țară. Când nu produci nimic, aduci totul din afară. Și, dat fiind că este război, am avut pandemie etc, tot ce îți vine din afară îți vine la niște prețuri foarte mari. În plus, spun unii că avem o criză în construcții în România. Păi da, așa e, dar este așa pentru că România nu produce oțel-beton.

De asemenea, avem o criză cu îngrășămintele naturale. Da, așa e, dar avem pentru că ai ținut Azomureș, până ieri, închis, timp de patru luni! Și te-ai dus în țări arabe să cauți îngrășăminte naturale, când tu produceai aici, acasă, ieftin la Azomureș”, a spus Ioana Constantin la DC News și DC News TV.

„Tu, ca stat, ce ai făcut să te asiguri că principalul tău producător de îngrășăminte de care depindea industria agricolă, continuă să-ți producă la prețuri decente, în contextul în care agricultorii tăi au nevoie de îngrășămintele acelea? Altfel, cum mai pot fi competitive produsele agricole românești pe piața internațională? N-a interesat pe nimeni”, a mai zis Ioana Constantin (citește mai mult AICI).

