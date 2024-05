Ziua Românilor de Pretutindeni. Ciolacu: Fără Europa, România ar fi rămas încremenită în timp și în subdezvoltare / video

Premierul Marcel Ciolacu a susținut, duminică seară, cu prilejul ceremoniei dedicate Zilei Românilor de Pretutindeni, un discurs, la cea de-a VII-a ediţie a Festivalului „Aici-Acolo“.

„Bună seara,

Doamna consilier prezidențial,

Domnule secretar de stat,

Doamnelor și domnilor,

Distinși invitați,

În mod normal, aș fi început acest discurs spunând că este o onoare să fiu alături de dumneavoastră, pentru a-i sărbători pe toți românii care trăiesc în afara granițelor țării. Pentru mine, chiar este o onoare să mă aflu aici și vă mulțumesc din inimă pentru că v-ați rupt din timp să veniți astăzi, aici. Și, mai mult, să mă ascultați.

Apoi, mi-am amintit de fratele meu, care imediat după Revoluție, a plecat în Germania ca mulți alți români, în căutarea unei vieți mai bune. Și simt acum, așa cum am simțit și atunci, că nu a fost nicio sărbătoare la noi în familie. Ne-a fost tuturor greu, și mamei cred că aproape imposibil, văzând plecarea unui băiat cu singura nepoată pe care o avea, și urma să îi vedem doar în fotografii sau să îi auzim doar la telefon. A fost sărbătoare doar când s-au întors acasă!

Adevărul este că de 30 de ani ne-am obișnuit să sărbătorim eșecul. Organizăm evenimente, spunem discursuri, facem poze și apoi fiecare își vede de viața lui, noi aici și dumneavoastră dincolo, în alte țări.

Adevărul este că fiecare trecere definitivă peste graniță a unui român este un eșec pentru această țară, nu o sărbătoare. Fiecare mamă, fiecare frate, fiecare soră sau nepot care pleacă lasă un gol imens, atât în familiile care rămân să sufere, cât și în comunitățile din care fac parte. Iar gol, cu gol, cu gol ajung să formeze un imens abis în sufletul acestei națiuni. Iar asta nu poate fi deloc o sărbătoare!

Nu am nicio reținere să spun că acesta este principalul eșec al clasei politice românești de după Revoluție. Iar, ca exponent vremelnic al acestei clase politice, dar - în primul rând - ca om, vă rog să îmi permiteți să vă cer scuze pentru că n-am putut mai mult și mai bine. Vă cer iertare pentru că n-am fost în stare să vă ținem acasă!“, a spus Marcel Ciolacu.

Românii din Spania vor putea avea dublă cetățenie

„Doamnelor și domnilor,

Am înțeles perfect mesajul dumneavoastră. Sunt conștient că mulți dintre dumneavoastră sunteți deciși să rămâneți definitiv peste hotare. Și, de aceea, în toate întâlnirile pe care le-am avut cu liderii europeni, de aproape un an de când sunt prim-ministru, am încercat să obțin ceva pentru românii din afara granițelor.

M-am întâlnit cu Pedro Sanchez, premierul Spaniei, și pot să vă spun că va veni în iulie la București pentru a semna acordul prin care românii stabiliți în Spania vor putea avea dublă cetățenie. Este un semn de respect pe care prietenul meu Pedro Sanchez, după aproape doi ani de când construim acest lucru, îl aduce celei de-a doua comunități ca mărime din Spania. Doar Franța și Portugalia mai au astfel de acorduri cu Spania! Și mă bucur că românii vor avea acces la locuri de muncă mai bine plătite, fără să fie nevoiți să mai renunțe la cetățenie română.

M-am întâlnit cu doamna președinte a Consiliului de Miniștri Georgia Meloni, premierul Italieim și pot să vă spun că recunoașterea Bisericii Ordodoxe drept cult recunoscut de statul italian este pe ultima sută de metri. Denumirea juridică, și sunt ferm convins că toți cei din Italia o cunosc, este Intesa.

M-am întâlnit cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, și pot să vă spun, printre altele, că am lucrat foarte bine împreună pentru protejarea și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru muncitorii români, mai ales cei sezonieri“, a precizat.

Limba română a revenit la ea acasă, în Republica Moldova și Ucraina

„M-am întâlnit cu doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, și cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, și am reușit să eliminăm în aceste două țări conceptul aberant și sovietic de limbă moldovenească. Toți românii din Republica Moldova și Ucraina vorbesc astăzi o singură limbă, iar aceea este limba română. Și sunt foarte mândru de acest lucru!

M-am întâlnit, chiar săptămâna aceasta, cu președintele Turciei, domnul Erdogan, și am reușit ca românii care vor să călătorească în Turcia să o poată face doar cu buletinul, nemaifiind nevoie de pașaport.

Acestea sunt doar câteva exemple de lucruri concrete care s-au întâmplat în ultimul an. Însă, cu siguranță, cea mai mare realizare va fi în acest an, când România va adera complet la Spațiul Schengen. Știți foarte bine calvarul pe care trebuie să îl îndurați, an de an, la granițe, când vreți să vă întoarceți acasă de sărbători. Eu consider că aceasta este o umilință, iar românii nu au niciun motiv pentru care să fie umiliți și să nu primească ce li se cuvine.

Anul trecut am deschis un proces ireversibil prin aderarea aeriană și maritimă. Dar anul acesta trebuie să facem dreptate până la capăt și să intrăm și cu granițele terestre. Așa este normal și vă asigur, în această seară, că acest Guvern va face acest lucru!

La fel cum vom face dreptate și în ceea ce privește vizele pentru Statele Unite. Sunt convins că toate discuțiile pe care le-am avut cu oficialii americani și tot efortul făcut de statul român, dar mai ales, tot efortul făcut de către români, vor duce în acest an la o decizie de eliminare a vizelor.

Doamnelor și domnilor,

Dincolo de lucrurile pe care trebuie să le facem pentru diaspora, cred că este de datoria Guvernului să îi convingă pe români să nu mai plece în căutarea unui trai mai bun peste hotare. Este dureros când văd că media de vârstă a comunității românești - în Italia, Spania sau Anglia - este de 31 - 32 de ani!

Nu există formule magice! Singura cale pentru a ne ține copiii în țară este să continuăm să creștem salariile, să îmbunătățim serviciile publice, să dezvoltăm infrastructura. Pe scurt, să creștem nivelul de trai!

Astfel, până la sfârșitul acestui an, românii vor putea circula pe aproximativ jumătate din Autostrada Moldovei, regiunea istorică din care au plecat la muncă în străinătate cei mai mulți români. Și am dat doar un exemplu.

Vreau să rezolvăm odată pentru totdeauna problema autostrăzilor din România! Iar fiecare zonă a țării să se dezvolte unitar, să atragă învestiții și să creeze locuri de muncă bine plătite! Iar regiunile istorice să fie interconectate.

În paralel, pentru prima dată de la Revoluție, am alocat educației și sănătății sume imense, de ordinul miliardelor de euro! Și, tot pentru prima dată, dezvoltarea serviciilor medicale și de învățământ se face, la fel ca infrastructura, uniform, în toate zonele țării! Pentru că, doar având condiții ca afară, românii nu vor mai pleca! Doar așa, cei care tânjesc să se întoarcă, vor reveni la familiile care îi așteaptă!

Și în plan economic, am reușit să schimbăm perspectiva. Am început să producem mai mult și mai bine aici, la noi acasă. Am pus primele borne în reindustrializarea României! Oțelul Roșu și UCM Reșița, doi titani ai industriei grele românești, unde am fost în urmă cu două zile, vor renaște! Tot cu sprijinul unor români! Și, odată cu ele, vor renaște și zonele de unde mulți dintre dumneavoastră ați plecat!“, a mai zis premierul.

Ciolacu: Mulțumesc Bisericii Ortodoxe Române care a fost și va rămâne liantul care păstrează vie, oriunde în lume, identitatea noastră națională

„Doamnelor și domnilor,

Sunt perfect conștient că sunt doar câțiva pași făcuți înainte, că mai sunt atât de multe de făcut! Dar România de astăzi este total schimbată față de România de acum 10 ani!

E drept, integrarea în Uniunea Europeană a fost șansa acestei țări de a se dezvolta la un nivel fără precedent. Fără Europa, fără fondurile europene, fără libertatea de mișcare și de muncă, România ar fi rămas încremenită în timp și în subdezvoltare, iar românii ar fi avut de suferit.

Doamnelor și domnilor,

Indiferent de locul unde vă aflați, indiferent de planurile pe care le aveți de a vă reîntoarce sau nu acasă, un lucru este cert: fără tradițiile românești, fără valorile și obiceiurile românești, nu am fi putut vorbi astăzi de românii de pretutindeni. Vă mulțumesc pentru tăria de care ați dat dovadă!

Știu că nu vă este ușor, mai ales la început. Că, de multe ori, atunci când ești singur, departe de familie, printre străini, Dumnezeu este unicul sprijin. Într-adevăr, Biserica, prin preoții săi, prin munca extraordinară pe care aceștia o fac, țin comunitatea unită. Știu că, în afară de familie, copiii români născuți în diaspora au ocazia să audă limba română doar în bisericile românești. De aceea, mulțumesc Bisericii Ortodoxe Române pentru că, de-al lungul timpului, a fost și va rămâne liantul care păstrează vie, oriunde în lume, identitatea noastră națională, respectul față de limba, cultura și credințele noastre!

La mulți ani, dragi români!“, a conchis premierul Marcel Ciolacu.

