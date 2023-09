Ziua Pompierilor Militari din România. Ministrul Predoiu: „Ați construit un prestigiu, un brand de țară” /video

„Bună ziua tuturor și bine ne-am regăsit într-un moment aniversar! Un moment în care gândurile noastre se îndreaptă în primul rând către dumneavoastră și colegii dumneavoastră, pentru tot serviciul pe care îl aduceți cetățenilor și Patriei.

Am semnat aceste ordine, în care am acordat o serie de distincții, cu un sentiment de sinceră recunoștință și de mândrie. Sunt onorat că vă reprezint, sunt onorat că vă sunt coleg, sunt onorat că, la rândul meu, am ocazia, exercitându-mi atribuțiile, să îmi aduc modesta contribuție la ceea ce faceți dumneavoastră în fiecare zi.

Cum am spus și dimineață, în Dealul Spirii, ceea ce pentru noi înseamnă fapt excepțional, situație extremă, risc, pericol pentru dumneavoastră înseamnă activitate de zi cu zi, misiune cu misiune, salvare cu salvare.

Și ați demonstrat-o din plin și anul acesta. În peste 260.000 de misiuni, ați salvat peste 10.000 de oameni, în 210.000 misiuni SMURD au fost îngrijiți 214.000 de oameni.

Activitatea dumneavoastră nu are nevoie de cuvinte pentru a fi descrisă sau, dacă vreți, are nevoie de un singur cuvânt: viața. Sunteți salvatori, aduceți viață, protejați viața și dați șansă unor semeni aflați în pericol să își continue această viață.

E o profesie la fel de nobilă ca și aceea de medic și una din datoriile mele este să prezint această importanță în fața cetățenilor, în fața lumii, pentru că nu numai că ajutați semenii dumneavoastră, dar desfășurați o funcțiune socială extrem de importantă.

Sunteți o verigă importantă a statului, funcționați excepțional de bine, ați dobândit o expertiză de prim nivel în lume. Ca urmare, sunteți și solicitați, an de an, să o aduceți în slujba cetățenilor altor state. Și prin asta sunteți și ambasadori ai României.

Ați construit un prestigiu, un brand de țară, cum se spune, pentru România. Și dacă e să-mi doresc ceva, este să fiți conștienți și să fiți mândri de acest lucru, dincolo de actul profesional în sine, prin modul profesionist prin care o faceți și serios, altruist, dedicat.

Ați ridicat această profesie mult deasupra rutinei, obișnuinței. E mai mult decât o profesie. A devenit o vocație, ați făcut din ea artă și stindard pentru conaționalii noștri. De aceea suntem mândri, de aceea vă mulțumim, de aceea vă suntem recunoscători. Și este cel mai bun mod de a vă dovedi patriotismul.

În opinia mea, prima probă de patriotism este profesionalismul și seriozitatea și integritatea. Asta înseamnă să fii patriot. Și dumneavoastră chiar serviți patria, așa cum spuneți în salutul dumneavoastră, atât de frumos, când primiți o distincție sau când adresați o întâmpinare. Serviți patria și o faceți fiind profesioniști. Nu e puțin lucru.

Rămâneți la fel. Fiți mai buni mâine. Ați continuat această tradiție, cu mult prestigiu, de 175 de ani, de la bătălia din Dealul Spirii, plină de semnificație, cum am mai spus, 188 de ani de la înființarea primei unități de pompieri de la Iași.

Sunt convins că nu veți ezita nici în continuare să rămâneți la același nivel. Am stat de vorbă cu mulți dintre colegii dumneavoastră și în momente grele, după Crevedia, și am văzut, cum de altfel s-a și demonstrat în acțiune, că și după ce a trecut pericolul, și după ce au trecut pe lângă o situație critică, moralul lor era intact, integritatea profesională intactă, dorința de a se reîntoarce alături de colegi și de a continua să servească cetățenii neștirbită. Asta înseamnă să fii un om deosebit și un profesionist desăvârșit.

Nu pot să spun mai multe lucruri decât că vom încerca și noi, la rândul nostru, să ne ridicăm la înălțimea dumneavoastră și să vă sprijinim în continuare și să vă reprezentăm onorabil, urmându-vă exemplul, fiind profesioniști în fiecare zi, integri și serioși.

Toți avem de învățat de la dumneavoastră. Mă înclin și vă felicit. Vă urez la mulți ani și misiuni ușoare și să veniți mereu acasă lângă cei dragi”, a declarat șeful MAI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News