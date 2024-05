Artiștii pe care tinerii îi vor în România / reportaj DC News video

Hip-hop și Rap

Muzica hip-hop și rap este populară în România, cu mulți fani exprimându-și dorința de a vedea artiști renumiți din aceste genuri. Un fan hip-hop a menționat că ar vrea să o vadă pe Rihanna, chiar dacă nu cântă exclusiv hip-hop, deoarece a crescut ascultând muzica ei. De asemenea, fanii de rap și hip-hop au enumerat artiști precum Drake, Kanye West și Playboy Carti. Motivul principal pentru această alegere este influența pe care acești artiști au avut-o asupra lor de-a lungul timpului.

Pop și Latino

Genurile pop și latino sunt și ele foarte apreciate. Un fan a spus că îi place să asculte muzică pop și latino și ar dori să vadă un concert al Maluvei, considerând-o „mișto”. J Balvin și Taiga sunt alți artiști menționați, cu unul dintre fani spunând că muzica lui J Balvin l-a ajutat să treacă prin perioada pandemiei.

Manele, Pop, Trap

Genurile manele, pop și trap au de asemenea adepții lor. Un fan a declarat că i-ar plăcea să-l vadă pe J Balvin la un festival, menționând și interesul pentru artistul Taiga.

Rock și Pop

Pentru cei care preferă rock-ul și pop-ul, trupe și artiști precum Metallica și Justin Bieber sunt în topul preferințelor. Un fan a mărturisit că îi place să asculte Metallica și că ar fi dorit să îi vadă live, în timp ce Justin Bieber rămâne favoritul său din copilărie. Ariana Grande este o altă artistă pop apreciată.

Muzică mixtă

Există și fani care preferă o combinație de genuri muzicale. De exemplu, un respondent a declarat că ascultă de toate, dar și-ar dori să o vadă pe Cardi B în concert pentru rap-ul feminin, un gen muzical care nu este foarte prezent în România.

Preferințe variate în hip-hop și pop

Un alt fan hip-hop și rap a menționat că preferă să asculte Eminem și The Weeknd, dorind să-i vadă pe aceștia în România. Această persoană apreciază atât muzica românească, cât și pe cea internațională, dar are o preferință pentru artiștii internaționali precum The Weeknd, Cardi B și Eminem, datorită frecvenței cu care ascultă muzica lor și a conexiunii personale cu melodiile acestora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News