Zeci de CĂMILE, descalificate de la un concurs de frumusețe pentru că avea BOTOX injectat și lifting facial - FOTO în articol

Se pare că nu doar oamenii, ci și cămilele pot fi supuse procedurilor de înfrumusețare. Peste 40 de cămile au fost descalificate de la un concurs de frumusețe pe motiv că au primit injecții cu botox, aveau lifting facial și alte retușuri, scrie AP. Autoritățile saudite au desfășurat astfel cea mai mare represiune de până acum împotriva concurenților care participă cu cămilele lor la concursuri de frumusețe.

Premiile de la Festivalul de cămile Abdulaziz din Arabia Saudită se ridică la 66 de milioane de dolari, iar injecțiile cu botox, liftingurile faciale și alte modificări cosmetice pentru a face cămilele să arate mai bine sunt strict interzise. Jurații au misiunea de a alege cea mai frumoasă cămilă în funcție de forma capului, gâtului, cocoașelor sau posturii. Se pare că în acest an concurenții au cam trișat. Zeci de crescători de cămile au injectat buzele și nasurile cămilelor, au folosit hormoni de creștere și au făcut alte retușuri pentru ca acestea să aibă mai multe șanse de câștig. Organizatorii concursului ar folosi o tehnologie „specializată și avansată” pentru a detecta modificările.

„Clubul este dornic să oprească toate actele de manipulare și înșelăciune în înfrumusețarea cămilelor. Vom impune sancțiuni stricte manipulatorilor”, se arată în raportul oficial al SPA.

Concursul de frumusețe pentru cămile include și curse de cămile, vânzări și alte festivități la care participă de obicei mii de dromadari. Astfel se încearcă încearcă păstrarea rolului cămilei în tradiția și moștenirea beduină a regatului, chiar dacă țara bogată în petrol continuă cu proiectele de modernizare. Creșterea cămilelor este o industrie de milioane de dolari și evenimente similare au loc în întreaga regiune.

