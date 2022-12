”Zarurile” Schengen. Ciuvică: De ce România nu a fost acceptată / video

„În mod absolut întâmplător, în mod clar pentru că a apărut războiul, România a avut acum ocazia să intre în Schengen. Și intram în Schengen dacă nu se opunea Austria. Aici a fost o chestie în care (n.r. politicienii din România) nu aveau ce să mai facă, indiferent cine ar fi fost. Așa au căzut zarurile”, a spus Mugur Ciuvică în cadrul emisiunii „Miercurea Neagră” de la DC News și DC News TV.

„Eu v-am zis tot timpul că șansele sunt 50 la sută da (n.r. să intre România în Spațiul Schengen), 49 la sută să nu intre. S-a nimerit să nu. E foarte bine că s-a supus la vot. În primul rând, dacă nu s-ar fi supus la vot, noi rămâneam acum în aceeași bălteală de 11 ani. Ce câștigam noi din chestia asta?! Absolut nimic! Așa s-a supus la vot, a venit Austria și s-a comportat ca un fel de Ungaria pe tema cu războiul. Și-au luat certuri austriecii. S-a mai răsculat românul, s-a supărat. (...) De pierdut, nu am pierdut nimic. Dacă ne scoteau din Schengen, am fi zis că am pierdut. Poate am câștigat că s-a mai trezit cetățeanul un pic”, a mai zis Mugur Ciuvică.

„Nu au reușit toți ceilalți din UE să-l convingă pe austriac, cum să vă așteptați că îl convingea Iohannis?!”, a subliniat Mugur Ciuvică.

Amintim că ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, şi cancelarul Karl Nehammer, s-au opus prin veto aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen în Consiliul JAI. Aceştia şi-au motivat decizia spunând că România şi Bulgaria reprezintă poarta de intrare în Europa a migranţilor ilegali care ajung în vestul Europei, date contrazise atât de cele două ţări cât şi de Frontex, autoritatea europeană care se ocupă de protecţia frontierelor.

Preşedintele Klaus Iohannis a spus că singura cale în a rezolva problema aderării României la Spațiul Schengen este diplomaţia.

„Avem două probleme. Atitudinea Austriei, care este rezervată. Acum a votat nu, dar recent cancelarul austriac a spus că acest vot înseamnă de fapt o amânare, nu un nu definitiv. Este o nuanţare a poziţiei. Acest vot a fost valabil şi pentru România şi Bulgaria. Votul Olandei a fost mixt, pentru România a fost un da, pentru Bulgaria a fost un jumătate nu. Ştiu chiar de la premierul Olandei că nu a fost un nu definitiv pentru Bulgaria. E dorinţa unei amânări”, a explicat președintele Klaus Iohannis.

„Acest moment, după părerea mea, poate fi tratat într-o singură cheie: cu diplomaţie”, a subliniat președintele. „Orice altceva, după părerea mea, este exclus. Am auzit nenumărate opinii şi sfaturi. Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau autorităţilor publice. Nu aşa se tratează astfel de probleme. Este evident că până aici s-au făcut paşi importanţi. De când avem un Guvern stabil, am reuşit să convingem Olanda că România merită să intre în Schengen. Am convins Suedia, care a fost foarte reticentă după schimbarea de Guvern. Am reuşit să o convingem că merităm să intrăm, repet pe merit, nu pe milă. A fost ridicat MCV şi astfel a fost eliminată probabil cea mai importantă piedică politică în calea integrării în Schengen”, a explicat președintele Klaus Iohannis.

