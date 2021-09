Vlad Voiculescu: Florin Cîțu se joacă cu cuvintele așa cum s-a jucat cu bugetul Ministerului Sănătății - iresponsabil

Dl. Cîțu: "Vlad Voiculescu a semnat pentru 9 milioane de doze de vaccin CureVac, care nu a fost aprobat niciodată.

"Parcă nici dna Dăncilă nu își permitea să arunce cu cuvintele în halul ăsta. Florin Cîțu se joacă cu cuvintele așa cum s-a jucat cu bugetul sănătății - complet iresponsabil.

Mai întâi de toate: vaccinul CureVac-ul nu este încă aprobat, deci România nu a cheltuit nici măcar un singur cent pe acest vaccin.

Apoi:dreptul dobândit prin semnarea acelui acord era acela de a plasa comenzi DACĂ acel vaccin ar fi fost aprobat și DACĂ la momentul respectiv statul român ar fi considerat acest lucru oportun. Nevoia de vaccin în întreaga lume este enormă iar vaccinurile care nu sunt folosite pot fi revândute - fie de către producător, fi de către statul care are dreptul să le achiziționeze. Sigur, asta dacă nu cumva țara respectivă are un mare meșter precum Florin Cîțu care ia atâtea decizii proaste încât vaccinurile expiră în depozite, așa cum înțeleg că s-a întâmplat cu vreo 700.000 de doze de vaccin Astra Zeneca.

Mai pe românește: problema nu e să dobândești dreptul de a face ceva (ex: să ai carnet de conducere, să cumperi un vaccin, etc.), problema este cum faci uz de dreptul dobândit (ex: să conduci beat, să lași vaccinurile să expire, etc.). Nu e greu să te comporți responsabil. Trebuie doar să rămâi cu picioarele pe pământ", a scris Voiculescu pe Facebook.

Vlad Voiculescu: Incidentul de la Foișor a fost gestionat de DSP

Ulterior, fostul ministru al Sănătății a revenir cu o nouă postare în care comentează o nouă declarația a premierului Florin Câțu.

Cîțu: "nu l-am văzut pe ministrul Vlad Voiculescu în vreun centru de vaccinare. Iar în seara când au fost transferați pacienții de la Foișor, să fie acolo"

Cîțu încearcă cu disperare să arunce vina pentru nenorocirea care vine peste țară asupra altcuiva - ideal USR PLUS.

Am fost în centre de vaccinare, dar domnul Cîțu nu a văzut. Sau poate se referea la centrele de vaccinare pentru “speciali”. Acolo recunosc că nu am fost.

Și da, spre deosebire de alți "demnitari" care nu făceau decât să își plimbe fizicul și să se laude cu munca altora, tăind câte o panglică sau "dezvelind cine știe ce placă de marmură pe vreo clădire publică în paragină dar proaspăt văruită", eu mi-am înțeles rolul mai degrabă ca unul de re-construcție al unei instituții puse la pământ de cei care nu se preocupaseră decât de poze și declarații "de la fața locului".

Cât privește incidentul de la Foișor, am greșit că nu am spus din acea seară exact cum au stat lucrurile:

1. DSU a gestionat tot procesul - cu bune și cu rele. Nu MS!

2. Managerul de la Foișor a întârziat cât a putut procesul și a chemat Antena 3 - prezentă acolo cu o oră înainte de oricine altcineva.

3. Cîțu și mulți liberali au folosit cinic și mizerabil circul pentru a arunca totul în spatele meu. Ce am făcut eu și echipa mea a doua zi? Am sunat FIECARE pacient care a fost transferat de la Foișor și i-am oferit soluții pentru problema sa. Asta am crezut eu că este lucrul responsabil de făcut în acel moment.

PS Managerul de la Foișor este încă în funcție - primarul Nicușor Dan pare să fie mulțumit de prestația acestuia, la fel cum este mulțumit de prestația tuturor celorlalți manageri numiți de Oprescu sau Firea. Dar asta este deja altă poveste, cu altă echipă câștigătoare", a mai completat Vlad Voiculescu.