Viziunea lui Mircea Geoană din fotoliul de la Cotroceni: Un ‘Pact de la Snagov 2.0’. Chemăm toate forțele politice, presa, oamenii de afaceri pentru viitorul României

Mircea Geoană a explicat în cadrul emisiunii viziunea sa prezidențială și care ar fi cel mai important punct din 'noul Pact de la Snagov' pe care l-ar propune acesta.

În 1995, doi oameni veniți din două galaxii total diferite au stat de vorbă. S-au pus la aceeași masă, la Pactul de la Snagov, și au decis împreună integrarea euro-atlantică

"Am tot timpul acest exemplu, inclusiv în discursurile mele în țară, la Timișoara, la Constanța, mâine la Iași, peste tot. În 1995, doi oameni veniți din două galaxii total diferite au stat de vorbă. Mă refer la Corneliu Coposu și Ion Iliescu. Mai diferiți decât acești doi oameni nu poți să găsești. Vorbim de un prizonier al închisorilor comuniste și un comunist consacrat. Acești oameni s-au pus la aceeași masă, la Pactul de la Snagov, și au decis împreună, cu toată clasa politică, cu mediul economic, cu presa, cu toți cetățenii României, că drumul țării este integrarea euro-atlantică. Ca președinte independent, sunt probabil în situația de a repeta, pentru realitățile de azi și de mâine, un ‘Pact de la Snagov 2.0’, în care chemăm toate forțele politice, presa, oamenii de afaceri și spunem ‘care sunt următoarele obiective pentru România’. Eu nu o să spun ‘cât de mult să crești taxa acolo sau aici’. Asta e treaba partidelor, dar ce pot să spun este că vreau să mă întorc la disciplina financiară ca să pot adera la Zona Euro când vreau eu. Criteriile de la Maastricht? Cinci criterii? Zero îndeplinite. Acum 10 ani erau patru. Descentralizăm până unde? Reorganizăm teritorial-administrativ România? Da, și în ce termeni? Modificăm eventual Constituția? Da, și în ce termeni? Acesta e un proiect care duce România, integrată azi euro-atlantic, la următorul nivel. Adică o țară solidă, dezvoltată, prosperă, administrată mai bine. Asta voi face. Voi propune tuturor, indiferent cum se numesc și de unde sunt, un proiect național, un capitol de proiect național care, din păcate, nu a mai fost conceput. Unii pentru că nu știau, alții pentru că nu puteau, iar alții, chiar și eu, am crezut că integrarea europeană ne va tracta. Nu ne mai tractează integrarea europeană. Europa gâfâie, Germania este în recesiune de doi ani de zile. Nu mai sunt acolo resurse, tehnologie și capital care să ne rezolve problemele, doar parțial. Aceasta este viziunea mea pentru țară", a spus Mircea Geoană.

Cel mai important punct din 'noul Pact de la Snagov' pe care l-ar propune Mircea Geoană

"În primul rând, trebuie să ne punem de acord asupra unui proiect. În sine, faptul că ne adunăm cu toții este un lucru bun. Înseamnă că avem, totuși, un numitor comun ca lideri politici, ca lideri de business, ca societate civilă, în care ne întrebăm care e nivelul următor. Nivelul este în centrul Europei, nu la periferie. Unde să fie în altă parte? Dincolo de asta, un obiectiv clar este legat de educație și sănătate. Sunt două urgențe naționale importante, în care trebuie să decidem ce facem. A fost ‘România Educată’, dar uitați unde ne-a dus. A doua chestiune ar fi descentralizarea financiară, aceasta într-o primă etapă. Vă dau un exemplu: România, la nivel de țară, are rating suveran, rating de țară, triplu B minus, ultimul înainte de junk, iar Timișoara, ca municipiu, are rating triplu A. Adică, ei sunt la nivel maxim și restul țării e în decalaj. E clar că, dacă am da mai multe resurse și mai multă libertate în deciziile financiare și bugetare teritoriului, ar fi mai bine. Modelul acesta hipercentralizat, în care Bucureștiul decide totul, în care primarul vine cu căciula în mână la minister, iar dacă e din partidul tău te primește, iar dacă nu, îți închide ușa, e unul neproductiv. Trebuie să rezolvăm problemele de alocare a resurselor mult mai eficient în această țară. De acolo, împreună, dacă au și dânșii idei, putem să ajungem undeva. Trebuie să ajungem la o organizare teritorial-administrativă și, eventual, chiar la modificarea Constituției, la momentul potrivit", a explicat Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale.

