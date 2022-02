"Băsescu este unul dintre cei care m-au chinuit cel mai mult. M-a ţinut în casă vreo trei ani. Aveam maşină care mă păzea tot timpul. Întotdeauna, familia mea era într-un pericol, aşa, să nu faci ceva, să nu ieşi, să nu zici. După ce am avut poziţiile alea, imediat au început toate instituţiile statului să se lege de mine şi de familia mea. Sunt independente ele, dar faptul că am făcut o acţiune de protest care putea să dea jos guvernul Băsescu, din clipa aia am fost la index încă trei ani, cât Băsescu a fost președinte. Iar instituțiile astea independente s-au ţinut de capul meu şi au încercat să îmi întindă tot felul de curse, cu rude, cu neamuri, numai să mă lege, să mă vadă la puşcărie. Nu s-a reuşit, pentru că nu au avut, din urmă, schelete de care să se apuce şi, întotdeauna, ceea ce am spus am şi pus în practică. Nu am avut un dialog special pentru Băsescu. Băsescu s-a coborât la nivelul meu, nu eu la nivelul lui. El era preşedintele României, eu îmi făceam treaba de lider de sindicat. El a coborât mult ștacheta lui de preşedinte", a spus Vasile Marica, într-un interviu pentru DCNews TV.

De la ce a pornit totul

În 2010, Vasile Marica anunța că sindicatele vor ieşi în stradă, în urma anunţului făcut atunci de Traian Băsescu, potrivit căruia veniturile bugetarilor urmau să scadă cu 25% şi pensiile cu 15%.

"Noi vom avea o poziţie foarte clară, ne vom consulta cu celelalte organizaţii şi vom face o acţiune de protest pentru căderea Guvernului român", declara Marica, atunci, la Realitatea TV.

Tot atunci, șeful SED LEX a cerut demisia lui Traian Băsescu, pe care l-a acuzat că a minţit poporul pentru a ajunge la putere.

"Preşedintele ar trebui să îşi dea demisia că ne-a minţit până acum. Ne-a minţit, în 2009, că nu avem criză, a dat speranţe la pensionari şi la toată lumea, ne-a făcut să credem că suntem cei mai frumoşi şi mai deştepţi pentru a ajunge la putere", spunea el.

Interviul integral, în materialul video de mai jos:

