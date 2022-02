Florin Cîțu, ATAC la Câciu: Nu înțelege! Cine ignoră lecțiile din 2008 o să fie responsabil pentru o criză majoră

Liderul PNL, Florin Cîțu susține că nu este momentul pentru introducerea unor taxe noi, fie că este vorba de ”taxa pe lux”, cum a sugerat ministrul Finanțelor, într-un interviu acordat săptămâna trecut celor de la HotNews, fie că vorbim de o taxă impusă BOR.

”Cine se gândește să introducă o taxă nouă, astăzi, când încă economia globală scârțâie, când avem o inflație mare, cred că nu înțelege cum funcționează taxele”, dar mai ales care este impactul unor astfel de taxe, care pot distorsiona, prin creșterea prețurilor, iar multe duc la evaziune.

Cât privește speculația privind impozitarea BOR, Florin Cîțu a afirmat că liberalii nu vor veni niciodată cu astfel de propuneri. "Să propună ministrul de Finanțe și dacă o aprobă premierul... PNL nu a venit niciodată și nu va veni cu această idee”, a explicat Cîțu.

De altfel, acesta a afirmat că soluțiile financiare pe care le-a prezentat pe o rețea de socializare sunt din perspectiva economistului, nu a omului politic.

”Cine ignoră lecțiile din 2008 o să fie responsabil pentru o criză majoră în perioada următoare. Lecțiile pe care le-am aplicat în 2020 (n.r. când era ministrul al Finanțelor) au dus la o revenire a economiei, cea mai rapidă. Așa propun și acum, măsuri prin care creștem veniturile tuturor românilor. Va fi complicat, am văzut tot felul de discuții în spațiu public, pentru PNL să susțină o măsură care va crește veniturile doar în sistemul bugetar. De aceea, ideea este să ne gândim la creșterea tuturor veniturilor, și a celor care lucrează la casieria supermarketurilor, dar și celor care lucrează în șantier sau la companii care lucrează pentru export. Aceasta este o soluție, de a scădea contribuțiile”, a declarat Florin Cîțu.

Cealaltă variantă, mai afirmă liberalul, a fost demonstrată în 2016, când a scăzut cota TVA-ului de la 24% la 20%, iar rata inflației a scăzut și ea cu 4 procente. ”Dacă vrem să scădem rata inflației, noi punem pe masă această soluție foarte bună”, a mai spus fostul ministrul de Finanțe.

Întrebat ce impact vor avea aceste măsuri asupra bugetului, Florin Cîțu a precizat că ”avem 14 miliarde de euro, gratis de la UE, mai avem încă vreo 14 miliarde, împrumuturi cu 0,15%, bani pentru investiții. Avem acești bani în PNRR, unii gratis, alții la dobândă aproape zero, plus alte fonduri europene. Resurse la buget sunt. Când am construit bugetul deja aveam simulări a reduce contribuțiile pentru acest an până în 2024”, a mai spus Cîțu, adăugând că au fost luate în calcul, mai mult decât atât, că se poate implementa, pentru toți românii, nu doar pentru cei din sectorul bugetar.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News