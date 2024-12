Vâlcu i-a găsit pe tripleții lui Vlad Voiculescu și Clotilde Armand și vede o singură soluție pentru ca USR să treacă linia de fractură

Prezent în cadrul unei emisiuni la Antena 3 CNN, jurnalistul Val Vâlcu a comentat ironic situația actuală din politică și remarcă faptul că narativul populisto-extremist și violent de azi e o moștenire a poziționărilor pe care le-au avut liderii primei generații de politicieni USR. El spune că Vlad Voiculescu și Clotilde Armand „au avut tripleți”, e vorba de George Simion, Diana Șoșoacă și Călin Georgescu.

Tot în cadrul emisiunii Vâlcu a criticat din nou poziția Elenei Lasconi, cea care reprezintă singurul partid pro-european care contestă legitimitatea și decizia Curții Constituționale de a anula primul tur al alegerilor prezidențiale ca urmare a ingerinței Federației Ruse în procesul electoral. Din această perspectivă Elena Lasconi plasează USR pe același palier narativ cu AUR, SOS și POT.

„Eu văd altfel linia de fractură iar USR are șansa să depășească această linie dacă reușește să scape de doamna Lasconi. Linia de fractură e următoarea: Ai pe de o parte PSD, PNL, UDMR și minoritățile, cele patru formațiuni care respectă constituția, și ai de partea cealaltă extremiștii care contestă legitimitatea Curții Constituționale, adică SOS, AUR, POT și ... USR”, a explicat Val Vâlcu.

La scurt timp după Elena Lasconi a ținut să reconfirme cele afirmate de Vâlcu, când în timpul unei declarații a precizat că „suntem pe cale să pierdem democrația” iar decizia CCR este „ilegală”. Declarația a fost făcută în cadrul întrebării dacă USR l-ar putea susține pe Crin Antonescu la prezidențiale.

„Dacă cumva s-au făcut măsurători și acest candidat Crin Antonescu are un potențial mare de creștere sunt de acord (n.r. - cu susținerea sa). Dar noi lucrăm profesionist, așa am făcut și în precampanie și în campanie. Am avut măsurători zilnice, am măsurat candidați și tocmai din acest motiv am ajuns în turul II anulat ilegal de către CCR la comanda lui Klaus Iohannis”, a spus Lasconi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News