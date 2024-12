USR se aliază cu cei care nu susțin democrația. Lasconi pune condiția pentru susținerea lui Crin Antonescu

Lasconi spune că Antonescu ar putea fi susținut dacă măsurătorile vor indica faptul că are potențial de creștere și e candidatul pe care și-l dorește electoratul. În cadrul declarației deși și-a reiterat poziția pro-europeană, ea a continuat să susțină, asemenea partidei pro-ruse, că alegerile prezidențiale au fost „anulate ilegal”.

„Dacă cumva s-au făcut măsurători și acest candidat Crin Antonescu are un potențial mare de creștere sunt de acord (n.r. - cu susținerea sa). Dar noi lucrăm profesionist, așa am făcut și în precampanie și în campanie. Am avut măsurători zilnice, am măsurat candidați și tocmai din acest motiv am ajuns în turul II anulat ilegal de către CCR la comanda lui Klaus Iohannis”,

Întrebată dacă va susține noul Guvern prin vot, format din PSD, PNL și UDMR, Lasconi a făcut apel la „blesteme”.

„Nu vi se pare că e un blestem? Am avut alegeri prezidențiale și nu s-a schimbat nimic, tot Klaus Iohannis e la Cotroceni și tot Ciolacu premier? Care a băgat aproape țara în faliment? E absolut incredibil ce se întâmplă. Dar eu sunt convinsă că după Crăciun, Revelion, o să ni se ia ceața și ne vom trezi să vedem adevărul. Din păcate, subliniez din păcate, de fiecare dată când am spus ce urmează să se întâmple s-a întâmplat. Suntem pe cale să pierdem democrația, suntem într-un război hibrid”, a precizat Lasconi.

