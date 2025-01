Val de tragedii în România. Copil de 4 ani din Craiova, găsit fără suflare, cu urme de mușcături de câini. Mamă și fiu, găsiți morți într-o casă din Bihor

În ultimele zile mai multe tragedii s-au produs în România. În Craiova, un copil de doar patru ani care a fost dat dispărut de bunică a fost găsit la scurt timp fără suflare în apropierea casei, relatează Antena 3 CNN. Se pare că atunci când a fost găsi băiatul avea urme de mușcături de animale pe corp, posibil de câine. Totul s-a întâmplat în momentul în care acesta se juca împreună cu alți copii în faţa casei. La un moment dat s-ar fi îndepărtat de casă şi nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Speriată, bunica a cerut ajutorul vecinilor pentru a-l găsi, dar fără rezultat. În cele din urmă a cerut inclusiv ajutorul poliţiei.

"L-am văzut pe stradă plimbându-se. Abia când s-a dat alerta la 7 am aflat și noi că copilul a dispărut, nu mai era acasă și atunci am început să căutăm toată lumea, ne-am strâns cu poliția, cu jandarmeria. L-au găsit, nu știu cine l-a găsit decedat acolo în iarbă, mușcat de câini, așa am auzit", a povestit un vecin.

Micuțul a fost găsit fără suflare în apropierea casei, pe un câmp unde localnicii obişnuiesc să arunce gunoaie. Băiatul de patru ani se afla de mult timp în grija bunicii în vârstă de 78 de ani. Părinţii lui au fost recent eliberaţi din închisoare. Trupul neînsuflețit al băiatului a fost transportat pentru necropsie. Între timp, poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili exact cum a murit băiatul.

Mamă și fiu, găsiți morți într-o casă din Bihor

O altă tragedie s-a produs în Bihor. Două persoane, mamă şi fiu, au fost găsite decedate în locuinţa lor din comuna Tarcea, având urme de violenţă pe corpuri. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului pentru a face investigații, iar acum nu este exclusă nicio ipoteză. Se ia în calcul posibilitatea ca să fie vorba despre o crimă, sau despre o crimă urmată de sinucidere.

Trupurile celor doi au fost descoperite de fiica femeii, în încăperi diferite ale casei. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

