Sindicaliștii de la Diamantul acuză că vârsta de pensionare se va mări cu cel puțin 3 ani pentru polițiști și că se va trece de la sistemul de pensii militare la cel pe contributivitate.

Despre pensia de serviciu si „apt limitat"!

"Desi se neaga, cu diverse atitudini evazive, la nivel oficial, convingerea mea este ca se lucreaza la inlocuirea sistemului de pensii militare cu sistemul bazat pe contributivitate. Cel putin pentru politisti. Nu imi dau cu parerea despre militari. Deci, asa cum au mai scapat informatii in spatiul public, si-au asumat aceasta obligatie in PNRR, pluseristii, prin Ghinea. Planul ar fi finalizarea elaborarii actului normativ in cursul anului 2022 si punerea lui in practica incepand cu 2023. Nu se vrea doar trecerea la sistemul contributiv, ci si marirea varstei de pensionare, cu cel putin 3 ani", spune Emil Păscuț, președintele Sindicatului Polițiștilor din România „Diamantul", potrivit ph-onlie.ro

Ce a declarat Marius Budăi, pentru Bugetul.ro, când a fost întrebat dacă va fi majorată vârsta de pensionare pentru polițiști și militari

„Este o discuție care se va purta în cadrul Guvernului. Un Memorandum aprobat în decembrie, în Guvern, privește reforma în toate sistemele de pensii, iar toți miniștrii de resort au fost cooptați în acest Comitet și pe măsură ce vom înainta cu lucrul în acest Comitet și vom avea soluții, cu siguranță, le vom comunica public.

Cred că este un lucru normal ca fiecare să se pronunțe acolo unde se pricepe și fiecare să răspundă de domeniul pe care îl păstorește la un moment dat.

Aș vrea să înțelegem un pic și ce presupune intenția de renegociere a PNRR. Vreau să spun lucrurile exact așa cum sunt! Nu ne dorim să punem în pericol implementarea acestui program. Însă sunt elemente care ne duc la această discuție privind PNRR-ul.

Acel procent de 9,4% a fost pus în PNRR într-un mod neprofesionist. În România, noțiunea de pensie specială nu există. Sunt indemnizații și pensii de serviciu stabilite și plătite în baza unor legi speciale și sunt pensii militare de stat. Procentul de plată, anul acesta, pentru pensiile din sistemul public, pe contributivitate, este de 8%. Gândiți-vă că tot prin PNRR este asumată rezolvarea inechităților din sistemul public de pensii.

Rezolvarea acestor inechități nu se poate face decât în doi pași: anume o lege – noi avem Legea. Discutăm cu Banca Mondială, în cadrul acelui acord pe asistență, pe tehnică, pe baza legii. Dacă e să o îmbunătățim, o îmbunătățim, sigur. Avem legea, dar următorul pas este impactul bugetar. Să spui că în interiorul unui procent de 9,4% intră toate pensiile, inclusiv cele stabilite și plătite în baza unor legi speciale, inclusiv cele din Apărare și Ordine Publică și să spui că mai rezolvi și inechitățile – nu este profesionist. De ce? Pentru că nu se poate așa ceva.

Pe de altă parte, Comisia Europeană ne cere, de asemenea, să reducem gradul de sărăcie și excluziune socială, iar acest lucru se poate face doar prin mărirea alocațiilor, salariilor și pensiilor. În România sunt familii cu mai mulți copii, care câștigă foarte puțin. Mai sunt familii monoparentale, unde un singur părinte se îngrijește de copii. Cu un venit mic la doi, trei copii, gândiți-vă ce situație este acolo.

Așadar, pe de-o parte, ca să reduc nivelul de sărăcie, trebuie să cresc pensiile, pentru că ne referim la acel procent. Iar, pe de altă parte, un partid (n.r. – USR) a scris în PNRR, fără să-i fie solicitat de nimeni, fără să fie o adresă din partea profesioniștilor și aici mă refer la Ministerul Muncii, că pensiile din sistemul public de stat și cele așa-zise speciale să nu depășească 9,4% din PIB. Din punctul PSD de vedere, asistăm la o situație de blocaj, pentru că ni se solicită să dăm mai mult, să reducem gradul de sărăcie, dar și să ne coste mai puțin. Nu este plauzibilă o astfel de situație", declara Marius Budăi.

