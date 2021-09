USR-PLUS, replică pentru Cîțu: Nu suntem antivacciniști

Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR PLUS, i-a răspuns premierului Florin Cîțu:

„Florin Cîțu, premierul în funcție, a vrut să coordoneze această campanie de vaccinare. Nu a vrut să lase la Ministerul Sănătății. Dânsul, împreună cu Valeriu Gheorghiță și cu secretarul de stat Baciu au coordonat această campanie. Această campanie este un eșec și trebuie să spunem asta. Singurul responsabil de acest eșec e Florin Cîțu. În numele grupului parlamentar USR PLUS, îi solicit lui Florin Cîțu să vină în fața Parlamentului, pentru că românii trebuie să știe, așa cum îi place dânsului să spună, iar dânsul trebuie să vină cu un raport despre campanie de vaccinare.

USR PLUS, de la început a susținut această campanie, ne-am vaccinat, am spus public că trebuie să ne vaccinăm, am făcut o campanie separat, din inițiativa partidului, membrii au fost în stradă și au dat materiale, îndemnând oamenii să se vaccineze. Am stabilit condiții clare de participare la evenimentele USR PLUS de acum. Avem congres în care primim numai colegii vaccinați. Pe de altă parte, Florin Cîțu a luat numai decizii contradictorii și, pe bună dreptate, lumea nu a mai înțeles nimic. Îl așteptăm în Parlament să ne explice și nouă și românilor“, a precizat liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu.

Cîțu acuză USR de tăcere în cazul AUR: E susținere tacită! Tranzacționează sănătatea românilor

Premierul Florin Cîțu a acuzat USR PLUS de tăcere în speța referitoare la modul în care AUR se raportează la pandemia de coronavirus:

„Vreau să avem o discuție în coaliție, dar după ce USR PLUS retrage moțiunea pe care o are cu AUR. Suntem în plină pandemie, există un partid în România, AUR, care are o activitate anti-vaccinistă prezentă peste tot. Mă uit la partenerii lor de coaliție, USR PLUS, care nu spun nimic de această campanie.

Îi vedem cum mă atacă pe mine, pe președintele Iohannis, dar nu spun nimic de noii lor parteneri. Vreau să le spun tuturor celor care tac din gură și implicit susțin acțiunile USR, că sunt responsabili pentru ceea ce se întâmplă astăzi în România. Dacă cineva tace și acceptă tacit acțiunile celor de la AUR trebuie să înțeleagă că sunt responsabili.

Eu nu voi tăcea, cei de la AUR trebuie izolați. Vă aduc aminte în primăvară, când mergeau și făceau acțiuni în fața spitalelor. Astfel de acțiuni nu-și au sensul în România, iar cei care îi susțin tacit, tranzacționează sănătatea românilor pentru voturile din Parlament și ar trebui să înțeleagă că sunt responsabili de ceea ce se întâmplă", a precizat, la Sinaia, premierul Florin Cîțu