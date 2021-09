Cîțu acuză USR de tăcere în cazul AUR: E susținere tacită! Tranzacționează sănătatea românilor

Premierul Florin Cîțu a acuzat USR PLUS de tăcere în speța referitoare la modul în care AUR se raportează la pandemia de coronavirus:

„Vreau să avem o discuție în coaliție, dar după ce USR PLUS retrage moțiunea pe care o are cu AUR. Suntem în plină pandemie, există un partid în România, AUR, care are o activitate anti-vaccinistă prezentă peste tot. Mă uit la partenerii lor de coaliție, USR PLUS, care nu spun nimic de această campanie.

Îi vedem cum mă atacă pe mine, pe președintele Iohannis, dar nu spun nimic de noii lor parteneri. Vreau să le spun tuturor celor care tac din gură și implicit susțin acțiunile USR, că sunt responsabili pentru ceea ce se întâmplă astăzi în România. Dacă cineva tace și acceptă tacit acțiunile celor de la AUR trebuie să înțeleagă că sunt responsabili.

Eu nu voi tăcea, cei de la AUR trebuie izolați. Vă aduc aminte în primăvară, când mergeau și făceau acțiuni în fața spitalelor. Astfel de acțiuni nu-și au sensul în România, iar cei care îi susțin tacit, tranzacționează sănătatea românilor pentru voturile din Parlament și ar trebui să înțeleagă că sunt responsabili de ceea ce se întâmplă“, a precizat, la Sinaia, premierul Florin Cîțu.

Cîţu: O să cer o anchetă pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul 4

Florin Cîţu a anunţat că va cere efectuarea unei anchete pentru a afla cum s-au pregătit cei responsabili pentru pregătirea acţiunii în valul 4 al pandemiei.

„În primul rând o să cer o anchetă/analiză, pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul 4. Ştiam că vine valul 4, eu am spus după ce s-a terminat valul 3 că nu vreau să se reducă numărul de paturi din secţiile ATI pentru Covid. Am spus foarte clar să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde şi să se răspundă foarte rapid. Aş vrea să aflu cum a fost pregătit de către Ministerul Sănătăţii acest val 4 şi să vedem dacă s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu şi dacă nu s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu, cine nu a ţinut cont va fi responsabil pentru asta.

Discuţia pe care o voi avea astăzi despre aceste paturi va fi cu cei de la DSP, cu managerii de spitale, pentru că este vorba şi de detaşarea personalului, nu doar de a creşte numărul de paturi ATI“, a declarat, marţi, la Sinaia, premierul Florin Cîţu (citește AICI).