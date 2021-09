Cîţu: O să cer o anchetă pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul 4 - VIDEO

"În primul rând o să cer o anchetă/analiză, pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul 4. Ştiam că vine valul 4, eu am spus după ce s-a terminat valul 3 că nu vreau să se reducă numărul de paturi din secţiile ATI pentru Covid. Am spus foarte clar să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde şi să se răspundă foarte rapid. Aş vrea să aflu cum a fost pregătit de către Ministerul Sănătăţii acest val 4 şi să vedem dacă s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu şi dacă nu s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu, cine nu a ţinut cont va fi responsabil pentru asta.

Discuţia pe care o voi avea astăzi despre aceste paturi va fi cu cei de la DSP, cu managerii de spitale, pentru că este vorba şi de detaşarea personalului, nu doar de a creşte numărul de paturi ATI", a declarat, marţi, la Sinaia, premierul Florin Cîţu.

VIDEO:

Arafat: Peste 95% din decesele înregistrate în perioada 6-12 septembrie - persoane nevaccinate

Peste 95% din decesele survenite în urma infecţiei cu SARS-Cov-2 în perioada 6-12 septembrie au fost înregistrate la persoanele nevaccinate, a declarat, sâmbătă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, care a citat un raport al INSP.



"Raportul INSP pe perioada 6 - 12 septembrie ne arată că 95,2 % din decesele înregistrate au fost la persoane nevaccinate şi 3 % la persoane vaccinate cu schema incompletă. (...) Asta arată ce înseamnă protecţia şi reducerea riscului la persoanele care se vaccinează şi care rămâne singura soluţie care să ne scoată din valul în care suntem şi să prevină un val serios în următoarea perioadă (...). Tot din raportul INSP, în săptămâna 6 - 12 septembrie - 77,6% din cazurile confirmate au fost înregistrate la persoane nevaccinate în general. De la începutul pandemiei până în prezent 85,9% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 de ani. Marea parte sunt cu comorbidităţi, din păcate. 94,6% din persoanele decedate aveau cel puţin o comorbiditate asociată", a afirmat Arafat într-o conferinţă de presă.



El a a mai explicat că, de la 2.520 de persoane confirmate la începutul săptămânii, cazurile au urcat la 5.388 de persoane confirmate sâmbătă.



"În săptămâna 10 - 18 septembrie la Terapie Intensivă am început cu 543 de pacienţi şi am ajuns la 798 de pacienţi, iar acest număr îl aşteptăm să crească având în vedere numărul de cazuri noi care apar în fiecare zi şi rata mare de nevaccinare. Soluţia e foarte simplă - ca să nu ajungem în Terapie Intensivă să devenim victimă a acestui virus, să nu ajungă rudele noastre să fie victime. Centrele de vaccinare sunt deschise.(...) Soluţia este în mâna noastră, trebuie doar să o folosim şi să gândim logic şi detaşat de orice dezinformare şi manipulare care apare în spaţiul public în fiecare zi care încearcă să îndemne oamenii să refuze vaccinarea. China cred că a depăşit un miliard de persoane vaccinate, Europa este deja la 70% si sunt ţări care sunt la 80%. Asta îţi permite să convieţuieşti cu virusul, fără să fie viaţa ta în pericol", a arătat şeful DSU.



Potrivit acestuia, în toate judeţele există creşteri continue a gradului infectare cu SARS-CoV-2 în ultimele zile.



"Asta înseamnă că trebuie luate măsuri locale, ceea ce înseamnă inclusiv carantinarea unor localităţi, cum am făcut deja la Satu Mare şi la Sibiu. (...) Situaţia e dinamică şi în continuă schimbare", a adăugat Arafat, citat de Agerpres.