USR nu-l va susține la prezidențiale pe Nicușor Dan: Avem candidat

"Am văzut anunțul candidaturii lui Nicușor Dan la prezidențiale. USR l-a susținut la primăria Bucureștiului și în 2020 și anul acesta pentru încă 4 ani pentru că a arătat că știe ce e de făcut la capitală, are un plan și se ține de el. E multă treabă de făcut aici și are toată susținerea noastră pentru a duce la capăt acest proiect pe care și l-a asumat în fața bucureștenilor. Avem candidat la prezidențiale, ales în Congres, și anume Elena Lasconi", scrie Ionuț Moșteanu pe Facebook.

"Peste 1,7 milioane de români i-au acordat încrederea și votul și au trimis-o în turul 2. Acest vot trebuie respectat. O să-l ascultăm și pe Nicușor să înțelegem cum vede el alegerile prezidențiale. Momentan nici nu știm când vor fi alegeri.

Acum prioritatea noastră e să facem un guvern dacă vom găsi bună credință, asumarea situației bugetare și curaj pentru reforme la celelalte partide proeuropene", a mai scris acesta.

***

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale din 2025.

"Suntem într-un moment de cumpănă, cel mai dificil moment pe care România l-a avut după Revoluţie. Românii au transmis la alegerile pe care tocmai le-am avut că nu se mai poate, că s-a minţit prea mult, că politicienii se prefac că încearcă să le rezolve problemele şi că instituţiile nu se ocupă de lucrurile de care trebuie să se ocupe. Este nevoie de schimbarea fundamentală a modului în care statul răspunde la aşteptările cetăţenilor. Această schimbare nu poate să se bazeze decât pe valori sănătoase. Vă anunţ că intenţionez să candidez la alegerile prezidenţiale din 2025", a transmis, luni, edilul general al Capitalei, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul PMB.

În ceea ce priveşte opţiunea sa de a candida la alegerile prezidenţiale la puţin timp după ce a obţinut un nou mandat de primar, Nicuşor Dan a declarat: "Bucureştenii nu pot trăi bine în Bucureşti, dacă România nu o duce bine".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News