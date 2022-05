Urmează haosul. Richard Quest, cel mai bun jurnalist pe economic, anunță apocalipsa financiară

„Cred că la ceea ce ar trebui să ne aşteptăm este ceea ce deja vedem. Inflaţia care urcă peste tot. Inflaţie care vine din mai multe surse şi din mai multe motive. Şi nu este acelaşi motiv de ambele părţi ale Atlanticului. În cazul cererii şi ofertei, SUA prosperă datorită cheltuielilor consumatorilor, însă Europe se confrunţă mai mult cu lipsa aprovizionării. 01:55 Şi ia în calcul şi pandemia. Ce am văzut a fost că Băncile Centrale au scăzut valorile dobânzilor către zero sau către negativ. Pentru că au vrut să se asigure că nu vom ajunge într-o depresiune economică. Şi după aceea, trebuie să iei în considerare problema aprovizionării din China şi peste ea, ai problema inflaţiei provocate de războiul din Ucraina. Dacă le pui împreună, inflaţia a devenit acum mai rapidă, mai ridicată şi mult mai serioasă decât băncile centrale au previzionat vreodată că va ajunge”, a zis Richard Quest, redactor la CNN Business, pentru Ana-Maria Roman de la News Hour with CNN (Antena 3).

Vom avea o nouă criză economică profundă?



„Da. Şi o vezi deja. Criza este deja deasupra noastră. Deoarece avem această situaţie, cu băncile centrale, care ştiu cum să scape de inflaţie. Ridici dobânzile de referinţă. Încetineşti economia, opreşti activitatea economică, puterea de cumpărare, investiţiile, încetineşti toate acest lucruri, dar crescând împrumuturile, dar aici sunt făcute într-o perioadă în care avem deja probleme de aprovizionare. Vapoarele nu pot intra în Shanghai sau pentru a lua produsele. Sunt locuri în lume care încă nu şi-au revenit complet în urma pandemiei. Şi voi aveţi probleme serioase privind inflaţia şi va fi dureros pentru voi”, a zis Richard Quest, redactor la CNN Business, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Ana-Maria Roman.

În Europa, avem deja probleme cu lipsa făinii, uleiului. Vedem Germania care raţionalizează uleiul. Este şi o consecinţă a războiului din Ucraina. Am putea să ne confruntăm şi cu o criză alimentară?

„Când spui criză alimentară, nu cred că vă veţi confrunta cu o astfel de criză raportat la ceea ce găsiţi pe continent, la ţările exportatoare, unde cerealele, grâul, uleiul, toate aceste necesităţi care vin din Rusia şi Ucraina vor deveni groaznic de scumpe. Totuşi, cred că este foarte posibil ca vor fi lipsuri atât de mari privind aceste alimente că preţurile vor urca dramatic, aşa cum am văzut şi nici nu ai luat în considerare energia rusească! Dacă Uniunea Europeană va interzice petrolul rusesc şi subsecvent, gazul, în viitor... asta va ridica preţul şi mai tare. Aşadar, o criză de alimente în Europa, da. Dar cred că vine din nivelurile de sărăcie, problemele de nutriţie, din cauza faptului că oamenii nu îşi permit să cumpere hrana de care au nevoie. Aşadar, problema hranei atrage sprijin guvernamental, toate aceste pârghii, care împing costurile. Avem o mare problemă aici! Nu vreau să fiu foarte negativist, dar suntem într-un haos economic”, a mai spus Richard Quest în interviul pe care i l-a acordat Anei-Maria Roman.

Uniunea Europeană şi aliaţii încearcă să impună restricţii Rusiei. Poate supravieţui economia Rusiei?

„Bună întrebare. Depinde pe cine întrebi. Dacă întrebi administraţia Biden sau Johnson sau von der Leyen, îţi vor spune că da, că lucrează greu, dar că gâtuiesc economia Rusiei. Vladimir Putin spune că nu. Putin spune că nu au efecte. Greşeşte. Adevărul e că greşeşte. Economia Rusiei este aşteptată să scadă cu 15-20% anul acesta. Şi este dramatic. Şi va continua să scadă dacă Vestul va întări sancţiunile şi va începe să includă petrolul şi, în final, gazul. Dar nu este un singur foc. Nu este un răspuns de aur, nu este o soluţie simplă pentru că sancţiunile lovesc în ambele părţi ale ecuaţiei economice. Şi întrebarea este pe cine rănesc mai tare. Pe moment, pare că este economia Rusiei şi acesta este scopul lor”, a mai zis jurnalistul pentru Ana-Maria Roman de la News Hour with CNN (Antena 3).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News