Un tânăr a făcut furori la X Factor. 'Cine ești tu de a reacționat lumea așa?' / 'Să stai departe de grupa mea de fete'

Petru Georoiu, în vârstă de 17 ani, a venit la X Factor 'din pură curiozitate', iar feedback-ul primit a fost, până la final, unul extraordinar. Este pasionat de teatru și muzică și, după ce termină liceul, Petru Georoiu are de gând să urmeze cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC).

La vârsta de 11 ani, Petru a jucat în primul său lungmetraj, 'Armenia, my love'. Lungmetrajul s-a filmat în Los Angeles, SUA. În 2016, producția a fost nominalizată la Oscar. Apoi, au urmat și alte roluri pentru el.

Încă de când a urcat pe scenă, reacțiile au fost pe măsură. 'Cine ești tu de a reacționat lumea așa?', a fost replica lui Ștefan Bănică.

Prima dată, Petru Georoiu a interpretat 'Muro Shavo'. Juriul s-a distrat, dar nu a fost total impresionat, așa că tânărul a mai interpretat o piesă: 'Put Your Head On My Shoulder' a lui Paul Anka.

Petru Georoiu merge în bootcamp, în grupa lui Ștefan Bănică

După a doua piesă, a fost clar că Petru Georoiu va merge în etapa următoare, în Sezonul 10 al emisiunii X Factor.

'Eu vreau să te rog ceva. Dacă prinzi un loc mai departe, te rog să stai departe de grupa mea de fete sub 24 de ani, că eu nu vreau să avem probleme. Răspunsul meu este Da', a spus Florin Ristei.

'Din partea mea ai un super DA', i-a zis Delia.

'Din partea mea ai un DA', a reacționat și Loredana.

'Știi care e treaba, nu? Cu trei de DA ești pe lista de așteptare, cu patru mergi în bootcamp. Din păcate, îmi pare rău. Răspunsul meu este DA, ești în bootcamp!', i-a spus Ștefan Bănică. Juratul a adăugat, făcând referire la una dintre tinerele din public, că 'de la țipătul tău mi s-a tras. Dacă nu țipai ca pescărușul înjunghiat...'.

Astfel, cu patru de DA, Petru Georoiu merge direct în bootcamp, în grupa lui Ștefan Bănică.

Cei patru jurați au aflat încă de la începutul sezonului grupurile ale căror mentori vor fi. Astfel, Florin Ristei va fi mentorul grupei de Fete în timp ce Delia va lucra anul acesta cu Grupurile. Loredana va fi mentor al grupei de Mixt, iar Ștefan Bănică va avea sarcina să formeze o grupă de Băieți.