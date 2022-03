Un important comandant rus al forțelor aeriene a murit. Televiziunea de stat din Rusia confirmă - foto

În timpul invaziei din Ucraina, conform Comisariatului Militar Regional, citat de GTRK Kostroma, militarii Regimentului 331 de Gărzi Aeropurtate „și-au dat viața pentru securitatea [Rusiei]”.

Printre cei morți se numără: comandantul unității, colonelul Serghei Sukharev, sergentul superior Serghei Lebedev, Sergentul Alexander Limonov, caporalul Yuri Dektyarev și căpitanul Alexei Nikitin.

Confirmed: Colonel Sergey Sukharev, Russia’s 331st Airborne Regiment commander, has been eliminated in Ukraine.

He was directly responsible for the Ilovaisk massacre of 2014. pic.twitter.com/3nnY9p8Aup