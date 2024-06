UEFA EURO 2024: Egalul, cel mai aşteptat rezultat de casele de pariuri la Slovacia - România. Cât poţi câştiga la acest scor

Un rezultat de egalitate le califică atât pe România, cât şi pe Slovacia în optimile de finală, cât timp Belgia nu pierde cu Ucraina. De altfel, şi casele de pariuri din România au dat cote care arată că cel mai previzibil rezultat este cel de egalitate între Slovacia şi România.



Betano oferă o cotă de 2,02 la meci egal, Superbet indică spre 2,05, Unibet dă o cotă de 2,07, în timp ce alte două case de pariuri, Fortuna şi Casa Pariurilor, indică spre o cotă de 2,10 la rezultat de egalitate.



Favorita caselor de pariuri la victorie este, însă, Slovacia, care a reuşit surpriza la acest EURO şi a învins Belgia în runda inaugurală. Astfel, naţionala condusă din teren de Milan Skriniar (PSG) şi Stanislav Lobotka (Napoli) are o cotă de victorie de 3,25 la Betano, 3,5 la Casa Pariurilor, respectiv 3,30 la Unibet, Superbet şi Fortuna.



România, considerată outsider-ul grupei încă de la tragerea la sorţi, are o cotă de victorie de 4,10 la Betano, 4,20 la Unibet, 3,90 la Superbet, 3,85 la Casa Pariurilor şi 3,70 la Fortuna.



Toate calculele de la EURO 2024. Cum se califică România în optimile de finală

Remiza dintre Croaţia şi Italia, scor 1-1, de luni seară, ajută România. Dacă ar fi câştigat Croaţia, atunci trupa lui Zlatko Dalic ar fi acumulat 4 puncte şi ar fi terminat grupa pe locul 2, în timp ce Italia ar fi rămas pe 3, cu 3 puncte, golaveraj 2-3. Egalul, însă, i-a lăsat pe croaţi cu 2 puncte, ceea ce înseamnă că sunt aproape sigur eliminaţi de la EURO 2024.



România este, în acest moment, prima în Grupa E, unde toate echipele au câte 3 puncte, astfel că oricare dintre ele poate pleca acasă în urma ultimei runde.



Dacă va pierde în faţa Slovaciei, iar Ucraina va ceda în faţa Belgiei, atunci România va încheia pe locul 3 grupa, motiv pentru care ar trebui să fie una dintre cele mai bune 4 echipe de pe locul 3 din toate grupele. Tricolorii au 3 puncte şi 3 goluri marcate, dar şi 2 goluri primite. Ungaria are şi ea 3 puncte în faza grupelor, cu 2 goluri marcate şi 5 primite, şi nu mai poate trece peste România decât în eventualitatea în care tricolorii primesc 5 goluri de la slovaci.



Slovenia are şi ea două puncte momentan, golaveraj 2-2, iar Cehia un singur punct, golaveraj 2-3, dar mai au de jucat câte un meci. Slovenia înfruntă Anglia, în timp ce Cehia mai are de jucat cu Turcia.



România va fi 100% calificată în faza optimilor de finală de la EURO 2024 dacă nu pierde contra Slovaciei. În cazzul unei victorii sau a unui egal coroborat cu o remiză între Ucraina şi Belgia la acelaşi scor, România poate termina grupa chiar pe primul loc, ceea ce ar însemna că în faza optimilor de finală ar putea evita un duel cu Olanda. Aceeaşi situaţie poate fi înregistrată şi în eventualitatea unei victorii contra Slovaciei, urmată de o remiză între Ucraina şi Belgia sau un eşec al belgienilor.

