Ucraina susține că Rusia a bombardat Teatrul din Mariupol în care se aflau peste 1200 de persoane - foto

”Între 1.000 și 1.200 de oameni se fost acolo teatru, în timpul atacului de astăzi. Numărul exact al victimelor este încă necunoscut”, a spus viceprimarul orașului Mariupol, Serhiy Orlov, citat de cotidianul The Guardian.Clădirea teatrului era folosită ca adăpost anti-bombardament.

Witnesses reported a huge bomb blast near the city’s Donetsk regional theatre of drama in #Mariupol. “We don’t know if there are any survivors,” one said. “The bomb shelter is also covered with debris … there are both adults and children there.” #ukraine #war #Russia #invasion pic.twitter.com/GZpYouqc9t