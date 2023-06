Mulți români preferă plajele din Grecia pentru a-și petrece vacanțele în locul litoralului românesc. Printre motivele invocate de aceștia sunt plajele curate, liniștea, peisajele idilice, dar și prețurile mici la mâncare. Dan Adrian Drăgan, administratorul Forum Grecia, a spus din nou într-o postare pe Facebook câți bani a cheltuit pentru un prânz în stațiunea Skala Maries, situată pe partea vestică a insulei Thassos, pentru trei persoane. Astfel, potrivit acestuia, la una dintre tavernele din această stațiunea, trei persoane pot mânca pe săturate cu doar 35 de euro.

"Azi, tot în 3, tot lângă mare, la una dintre cele 3 taverne preferate din Skala Maries. Ne-am săturat cu 34.9 euro, adică: bougourdi-ul 7.2 euro, salată grecească 9.2 euro, gyros 10 euro, pâine 1 euro, cafea grecească 3, freddo cappuccino 3.5. Am mâncat tot, inclusiv desertul din partea casei, celebrul ekmek kataif absolut genial:, a scris Dan Adrian Drăgan pe Forum Grecia, un grup de pe Facebook.

100 de lei pentru o porție de cartofi cu doi cârnați și o ceafă de porc, în Eforie Nord

Postarea românului a stârnit din nou un val de reacții din partea iubitorilor de vacanțe în Grecia. Inevitabil aceștia și-au amintit de știrea despre turistul care a plătit în Eforie Nord aproape 100 de lei pentru o porție de cartofi cu doi cârnați și o ceafă de porc.

"Tot bine! Diferă prețul de acolo față de la Eforie Nord, unde o porție de cartofi costă 98 lei", a comentat un internaut.

"Eu nu înțeleg de ce spune lumea că mâncați puțin. Mănâncă ei prea mult, nu voi prea puțin. Chiar am urmărit câteva postări cu ce mese serviți, și în toate era suficientă cantitate de proteine pentru 3 adulți. De fapt proteina e cea care dă sațietate. De exemplu în masa asta sunt 2 tipuri de proteine: carnea și brânza. Pentru adulți de talia lor (ca nu sunt grași și poate de aceea nici nu sunt), cantitatea de carne per adult ar trebui sa fie cam 150 -170 de grame și respectiv de brânza între 80-90 gr. În preparatele respective se regăsesc aceste cantități care corespund la 3 persoane. Și cam în toate postările lor e la fel. Au legume, și da, și carbohidrați, care tot îi criticați cartofii prăjiți . Sincer cui nu-i plac? Eu de-a dreptul am vrut să merg la sală (când făceam sală) cu un tricou pe care sa scrie "I carbs". No bine, ma duc să beau un ceai verde", a comentat o femeie.

