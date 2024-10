Tren de pasageri, deraiat în Norvegia. Un mort și patru răniți după o cădere de pietre / FOTO

Citește și: Accident grav în India, după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit. Cel puțin zece morți și 25 de răniți (VIDEO)

O cădere de pietre în zona de nord a Norvegiei a dus la deraierea unui tren de pasageri, în urma căruia a rezultat moartea unei persoane și rănirea altor patru, a anunțat poliția norvegiană, transmite AFP, scrie Agerpres.

Potrivit sursei menționate, trenul se deplasa între orașele Trondheim (vest) și Bodoe (nord).



Accidentul s-a soldat cu un mort și patru răniți, a relatat agenția de presă NTB, citând un responsabil al poliției, Bent Are Eilertsen.



În momentul deraierii, în trenul cu cinci vagoane se aflau 55 de persoane, care au fost extrase toate din tren, a adăugat el.

