DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DC Sport, DC News TV și RadioDCNews, a organizat în data de 30 Iulie 2024, Conferința UPGRADE ROMANIA: Impactul marilor investiții ale anului 2024.

Roberto Musneci, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Ordinului Suveran de Malta în România, a participat la această conferință, explicând la ce anume ar trebui să fie atentă țara noastră din punct de vedere economic în acest an.

"Antevorbitorii mei au menționat sustenabilitatea sistemului fiscal, care, într-adevăr, a avut niște lovituri în acest an. Cu toate asigurările că taxele nu vor crește în acest an, opinia care se regăsește în mediul de afaceri este că va fi o creștere de taxe importantă în anul viitor. Va fi o rectificare bugetară pentru că nu se poate continua în felul în care ne-am descurcat în anul actual și cealaltă temă care s-a ridicat este cea a debirocratizării. Sunt niște elemente, printre care și digitalizarea sistemului administrativ, are niște elemente care sunt încurcate.

Vedem ce se întâmplă cu e-Factura și cu altele, am manualizat digitalizarea în anumite cazuri. Eu mă uit la niște exemple de obținere de viză pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, de fapt, pe termen scurt, lucrurile s-au înrăutățit. Adică ceea ce cere comunitatea de afaceri este o fiscalitate sustenabilă, care e pusă sub semnul întrebării, dar sper că anul acesta va fi o excepție, și simplificarea sistemului.

Alte provocări pentru România

Sunt și alte provocări care nu vin din România, dar vin chiar din Uniunea Europeană. Tranziția aceasta energetică, de exemplu, care a forțat, va forța în continuare și va avea și elemente pozitive asupra mediului de afaceri. O tranziție pe etape forțate trebuie gândită cu puțin bun simț și eu nu mă refer doar la ce se întâmplă în România, dar ce se întâmplă de exemplu în Italia. E clar că Europa în ansamblu nu generează mai mult decât 6-7% din emisiile de CO2, cu alte cuvinte și dacă nu ne forțam cu etape foarte relevante în direcția asta, probabil nu vom ajunge la rezultatele prevăzute în 2030 sau 2040, adică mi se pare că s-a ideologizat prea mult tema respectivă și asta are un impact foarte mare asupra familiei.

Vă dau un exemplu, probabil cifrele vor fi diferite aici în România, dar dacă facem un calcul, vedem că doar pentru updatarea sistemului imobiliar în Italia va fi de fapt o taxă de 20-25 de mii de euro pe familie. Aceasta este o presiune uriașă asupra unei țări dezvoltate ca Italia. Este clar că asupra acestor demersuri la nivel european trebuie dezvoltat un bun simț și eu contez pe faptul că România va avea un cuvânt de spus pentru că va fi și mai mult impactată de către țările mari. Putem vorbi și despre alte teme, dar acestea sunt cele două teme relevante.

Sunt și oportunități mari, într-adevăr. Este o țară care are o nevoie nesatisfăcută și atunci asta va atrage investiții. România, cel puțin din punct de vedere geostrategic, este platforma cea mai potrivită pentru reconstrucția Ucrainei când acest război se va termina, dar trebuie să fim pregătiți", a declarat Roberto Musneci, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Ordinului Suveran de Malta în România.

