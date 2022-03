Traian Băsescu rămâne fără indemnizaţia de fost preşedinte. Chirieac: Nu partea materială îl va zdrobi

Într-un răspuns pentru România TV, Administraţia Prezidenţială a confirmat că Traian Băsescu va rămâne fără această indemnizaţie, în cuantum de 75% din salariul actualului preşedinte. Măsura se aplică, conform sursei citate, foştilor preşedinţi care au fost demişi prin referendum, care au avut o încheiere a mandatului din cauza unei condamnări, dar şi celor care au fost confirmaţi colaboratori ai Securităţii.

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut câteva comentarii cu privire la acest subiect.

"Indemnizaţia e cea mai mică problemă, e ceva nesemnificativ. Nu cred că familia Băsescu are probleme financiare. Traian Băsescu are în continuare indemnizaţia de europarlamentar, mult mai mare decât cea de fost preşedinte. Are din ce trăi fără probleme. În privinţa casei, cred că e doar dacă doreşte să plece dumnealui de acolo. Altfel, poate da statul în judecată. Un proces în România, pentru că România nu are justiţie, din păcate, va dura ani de zile şi nu se ştie cum iese, pentru că la noi, două sentinţe pot fi diametral opuse. Dânsul mai are şi posibilitatea să negocieze cu RAPPS să rămână în casă plătind chirie. Are dreptul! Deci nu partea materială îl va zdrobi pe Băsescu. Ci partea morală! Să îi dea Dumnezeu sănătate, sunt convins că va face faţă, pentru că dânsul nu a fost niciodată presat de metafizică", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

Traian Băsescu, 60 de zile la dispoziţie pentru a părăsi vila de protocol

Întrebat ce se poate întâmpla dacă nu se respectă acest termen, avocatul Adrian Cuculis a făcut câteva precizări.

„Este o procedură legală. Nu i-aș plânge de milă lui Băsescu că nu are unde să se mute. Sunt absolut convins că acolo îi plăcea lui. Dacă în 60 de zile, conform legii, nu eliberezi casa, atunci se merge pe procedura de evacuare clasică. Nu mai deții un titlu şi ești chemat în judecată. Ulterior, instanța de judecată îţi ordonă evacuarea imobilului şi un executor judecătoresc vine şi face o inventariere a lucrurilor”, a spus Adrian Cuculis. „Procedura este una foarte simplă”, a subliniat avocatul.

„Altele sunt lucrurile la care să ne gândim”, a continuat avocatul, precizând: „Ce facem cu secretele pe care le mai are? Mă uitasem acum vreo două zile că 100 de ani sunt protejate anumite secrete la care Băsescu a avut acces.”

„Procedural, dacă trec aceste 60 de zile, umilința pentru el este mult prea mare, cred ar fi în stare să vină şi din spital să evacueze locuinţa respectivă numai să nu se trezească cu o somație sau un executor pe la uşă”, a mai spus avocatul Adrian Cuculis la Antena 3.

