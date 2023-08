Tot mai mulţi români reuşesc să economisească aproape jumătate din venit, arată un sondaj IPF. Jumătate din populaţie nu reuşeşte, însă, decât o sumă mică

Numărul românilor care reuşesc să economisească o sumă cuprinsă între 20 şi 50% din venit, în fiecare lună, a crescut cu 35,4% anul acesta comparativ cu 2022, potrivit unui sondaj comandat de International Personal Finance (IPF).



În acelaşi timp, jumătate din populaţie nu reuşeşte să pună deoparte decât o sumă mică de bani, la fel ca anul precedent.



Raportat la grupe de vârstă, o treime dintre adulţii între 35 şi 54 de ani economisesc lunar o sumă rezonabilă, o creştere semnificativă faţă de anul precedent. În creştere moderată este numărul celor de peste 55 de ani, pe când numărul tinerilor până în 34 de ani care fac economii lunar a rămas relativ constant, la 40%, scrie Agerpres.

De ce creşte numărul





Creşterea numărului celor care au declarat că reuşesc să facă economii vine pe fondul îmbunătăţirii generale a percepţiei oamenilor asupra situaţiei lor financiare din ultimele 12 luni: aproape 25% dintre respondenţi au declarat că sunt într-o poziţie financiară mai bună acum decât anul trecut, cu cea mai mare creştere în rândul adulţilor până în 54 de ani, iar 50% au declarat că situaţia lor a rămas aceeaşi. Pentru o pătrime dintre români, percepţia cu privire la situaţia financiară s-a degradat în ultimul an, dar numărul acestora este mai mic cu aproape 20% decât anul trecut.



"Perioada inflaţionistă pe care o traversăm continuă să pună presiune pe bugetele personale şi familiale, cheltuielile neprevăzute fiind adesea mai greu de gestionat. Relaţia românilor cu banii rămâne complicată, mai ales în rândul celor cu venituri mici. Peste 30% dintre cei care au nevoie de un împrumut se bazează pe prieteni sau familie. Scopul nostru este să susţinem incluziunea financiară prin crearea unui istoric de creditare şi pentru acei clienţi care nu pot lua împrumuturi de la o bancă, " a declarat Florin Bâlcan, director general Provident Financial România.

34% dintre români nu au făcut nicio economie într-un an





Acelaşi studiu a reliefat că 34% dintre români nu au făcut nicio economie în ultimele 12 luni. Dintre cei care au reuşit să pună bani deoparte, cei mai cumpătaţi au fost tinerii între 18 şi 24 de ani care, în procent de 46%, au economisit o sumă de bani de câte ori au avut posibilitatea, faţă de 2022, când au făcut acest lucru doar 17,7% dintre ei. Pentru 32% dintre români, banii pe care i-au economisit le-ar ajunge pentru minimum 6 luni. În plus, 10% dintre ei spun că suma economistă le-ar fi suficientă pentru un an.



Numărul celor care spun că s-au împrumutat în ultimele 12 luni de la instituţii financiare (bancare şi nebancare) a crescut cu aproape 13% faţă de anul trecut. Categoria cea mai activă din acest punct de vedere a fost cea între 25-34 de ani, care a înregistrat o creştere cu aproape 50% faţă de anul precedent.



În ceea ce priveşte planurile de viitor, 61,7% dintre români afirmă că nu vor să ia un împrumut în următoarele 12 luni, motivele principale fiind cumpătarea (19%) şi îngrijorări legate de evoluţia situaţiei financiare personale (12,5%).



Sondajul a fost realizat online de Kantar Polonia, la comanda grupului britanic Internaţional Personal Finance (IPF), în rândul populaţiei adulte cu vârste cuprinse între 18-75 de ani din Australia, Republica Cehă, Ungaria, Mexic, Polonia, România, Lituania, Estonia şi Letonia. Kantar a intervievat un eşantion total de 4.501 persoane (câte 500 în Polonia şi România, Letonia, Estonia, Cehia, Ungaria, Mexic şi Australia şi 501 în Lituania).



Provident Financial România face parte din grupul britanic Internaţional Personal Finance (IPF), furnizor de credite la domiciliu din lume. Grupul are 1,7 milioane de clienţi în 7 ţări din Europa, precum şi în Mexic şi Australia. IPF este listată la Bursa din Londra şi este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrală şi de Sud-Est. Din 2006, Provident a investit în România peste 376 de milioane de euro şi a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de peste 114 milioane de euro. Cu aproape 2.000 de angajaţi, compania este unul dintre cei cel mai importanţi angajatori britanici din România.

