Tot ce trebuie să știi despre POLEI. De ce apare ”gheața neagră” pe PODURI în această perioadă și ce ai de făcut. Titi Aur: Similar cu acvaplanarea. Cum testezi aderența

Peste 20 de mașini au fost implicate astăzi într-un accident în zona pasajului Sălăjan ( Vezi AICI știrea). Mașinile au fost scăpate de sub control din cauza poleiului format în zonă, iar, din relatările martorilor, șoseaua ar fi fost udată de aspersoarele care au pornit cu puțin timp înainte. Din cauza temperaturii scăzute, apa a înghețat, formând polei. Așa s-a ajuns la un carambol cu zeci de mașini. În acest context, DC NEWS l-a contactat pe Titi Aur, expert în conducere defensivă, pentru a ne explica la ce ar trebui să fie atenți șoferii atunci când circulă pe un pod, în timpul perioadelor de vreme rece.

"Gheața neagră"

"În acest caz, dacă ajungi deja să fii cu viteză pe polei, pe gheața neagră, nu prea mai ai ce să faci și atunci nu există decât anticipare. Ce înseamnă anticipare? Înseamnă să fiu atât de pregătit, atât de instruit atunci când mă urc la volan, să știu la ce mă pot aștepta. Și la ce mă pot aștepta? Când venind de la temperatură ridicată 7-10 grade și într-o anumită perioadă, de obicei noaptea sau spre dimineață ajungem să fie cu minus, 2-3 până la 4 grade, trebuie să știm că umiditatea din atmosferă se condensează, se face umezeală pe asfalt și devine asfaltul negru, pentru că este umed, și astfel se poate transforma în anumite condiții în gheață neagră, adică polei.

Unde se întâmplă asta? Se întâmplă pe poduri, de exemplu, pentru că pământul are inerție termică mare, adică a fost cald mult timp, pământul este relativ cald, adică are 5-7 grade, și, când vine frigul pe o perioadă scurtă de timp, de câteva ore, asfaltul nu îngheață pentru că are pământul acea inerție termică. În schimb, când urcăm pe un pod, podul, care are curentul de aer și pe dedesupt, și pe dedeasupra, este mult mai subțire, se răcește mult mai repede.

Dispozitivul din bordul mașinii care îți poate fi de mare ajutor

Asta înseamnă că atât la urcare cât și la coborârea de pe pod, dacă este model pasarelă, pot întâlni gheața neagră, adică poleiul. Pentru asta trebuie să știu în primul rând că există acest fenomen. Pe urmă, să știu să îmi folosesc dispozitivele de la mașină și acum mă gândesc strict la acel indicator care îmi arată temperatura de afară, care în plus are și acel fulg de nea care se aprinde, chiar și piuie mașina, la anumite modele, avem și semnalul acustic care ne anunță că scade temperatura de la +4 grade în jos. Atenție, nu 0 grade, nu minus, ci de la +4. De la această temperatură în atmosferă putem să ne așteptăm să întâlnim gheață, de asta mașina ne anunță, dar pentru asta cel de la volan trebuie să știe de aceste lucruri." a subliniat Titi Aur.

Fenomen reversibil

"Acest fenomen are și reverso, adică, după o perioadă foarte lungă de timp, în general de la mijlocul iernii înspre primăvară pământul este foarte rece, avem căldură afară, 6-10 sau poate chiar 15 grade într-o zi cu soare, dar ajungem să întâlnim gheață, de data asta nu pe pod, pentru că podul se va dezgheța primul pentru că nu are inerție termică mare, dar pământul are inerție termică mare și atunci putem să fim la 8-10 grade și să ne trezim pe gheață, dar pe pământ, pe sol, nu pe pod. Deci, când trecem de la temperatură ridicată la temperatură mică, întâlnim poleiul pe poduri, când trecem de la temperatură joasă la temperatură ridicată ne păcălește atmosfera că noi considerăm că nu mai putem întâlni gheața. Dacă pe unde intrăm noi mai e și o zonă de umbră sau a fost umbră, cu atât mai mult pământul care a fost înghețat mult timp poate să ne ascundă această surpriză, adică poleiul, asta înseamnă că în toată perioada de în jur de 0 grade sau de temperatură mică trebuie să avem această intuiție, această anticipare și să mergem din timp și să testăm din când în când aderența pentru că poate să apară poleiul." a continuat expertul în conducere defensivă.

Cum testăm aderența?

"Aderența se testează prin frânare să zicem mai bruscă, mai violentă, acolo unde știm că ar putea să fie gheață sau polei, dar atunci când nu avem pe nimeni în jurul nostru și mai ales în spatele nostru, când suntem pe șoseaua relativ liberă, apăsăm din ce în ce mai tare, relativ brusc pe pedala de frână și dacă pedala tremură înseamnă că a intrat sistemul ABS în funcțiune, ceea ce înseamnă că una sau mai multe roți au fost la limita blocării. Asta se numește testarea aderenței, dar în primul rând trebuie anticipare și pe urmă vorbim și de acea testare periodică a aderenței." a continuat acesta.

De ce poleiul este atât de periculos

Întrebat dacă atunci când șoferul trece de la asfalt ud la polei își mai poate controla mașina, sau intră într-un proces similar acvaplanării, Titi Aur a răspuns: "Este aproape ca acvaplanarea, să zic că scăderea aderenței nu este chiar atât de mare pentru că la acvaplanare ajunge de la 100% la 0% aderență. Pe polei, iar depinde de temperatură, depinde de cauciucuri, dar ajungi la un 10-15% să zic din aderența de 100%, ceea ce înseamnă că practic nu prea mai poți face mare lucru, adică dacă merge cu viteză prea mare și la distanță prea mică, pentru aderența respectivă, față de mașina din față, și mașina din față oprește de voie sau de nevoie, practic nu prea mai ai ce face.

Singurul lucru eficient pe care îl poți face cu adevărat este anticiparea, să te gândești că ți se poate întâmpla și să reduci distanța față de cei din față astfel încât să fii în siguranță în astfel de zone. Poleiul, gheața neagră, este mult-mult mai periculos decât orice fel de gheață pentru că atunci când avem zăpadă afară și se transformă în gheață, subconștientul sau ceea ce vedem ne transmite că avem aderență mică. Gheața neagră, poleiul, ne surprinde de cele mai multe ori și mai ales atunci când nu știm toată povestea asta pentru a anticipa și a testa din când în când aderența.”