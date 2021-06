Tișe (PNL), CEARTĂ de 30 de minute cu ministrul Mihăilă (PLUS): Dacă nu înțelege, SĂ PLECE! Am discutat și cu premierul Cîțu

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a vorbit, la Antena 3, despre planul ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă, de a desființa Institutul de Urologie Cluj.

Ceartă cu Mihăilă, dezvăluită de Tișe

Închiderea Institutului de Urologie și Transplant din Cluj se poate face doar prin Hotărâre de Guvern, după cum a spus Alin Tișe, care a dezvăluit: ”Am avut o discuție cu doamna ministru, mai bine zis o ceartă, în cursul zilei de ieri, pe telefon, aproape jumătate de oră, după ce am avut o discuție cu doctorul Moga, care mi-a împărtășit dorința angajaților de la Institut de a fi preluați de către Consiliul Județean (CJ), care are în prezent cinci spitale luate în subordine. Am exprimat dorința de a face toate demersurile ca acest spital să revină în subordinea CJ, în situația în care se continuă pe această linie absurdă a desființării. Am avut o discuție și cu premierul Cîțu, am solicitat în mod expres să nu se emită o Hotărâre de Guvern prin care să se desființeze acest Institut. Din punctul meu de vedere, voi face toate demersurile pentru ca acest lucru să nu se întâmple.”

”Va trebui să plece”

Cât despre discuțiile cu ministrul Sănătății, Alin Tișe a afirmat că Ioana Mihăilă i-a spus că va analiza situația: ”I-am explicat că ar fi trebuit să analizeze și să discute cu autoritățile locale și cu cei implicați înainte de a se lua astfel de decizii.”

”Dacă doamna ministru nu va înțelege, va trebui să plece, e foarte simplu. Nu cred că mai putem tolera miniștri care se trezesc în poziții cheie și care nu știu despre funcția pe care o ocupă” a afirmat președintele CJ Cluj.

Centru unic de transplant de inimă, ficat, rinichi și plămâni, în Cluj

”Noi, în prezent, la Cluj, suntem într-o etapă de construire a singurului centru de transplant de inimă, ficat, rinichi și plămâni, un centru multi-organ de transplant, unic în sud-estul Europei, avem și finanțare europeană. Întreaga activitate se va muta în această nouă clădire, suntem în faza de licitație și execuție, e un proiect la care lucrăm de doi ani” a spus Alin Țise, la Antena 3.

Întrebat dacă din acest motiv dorește ministrul Sănătății să desființeze Institutul de Urologie din Cluj, liberalul a răspuns: ”Cred că dorește să-l transforme într-o secție a Spitalului Județean, să-l treacă într-o altă subordine, să devină o secție simplă a spitalului, care, cred eu, are, în ceea ce privește acreditarea, o problemă reală, nu îndeplinește toate condițiile.”

Mihăilă ”nu e adusă de pe Lună”

”Cred că doamna ministru s-a trezit într-o poziție pe care nu o poate gestiona. Ar fi trebuit să se informeze și cred că dacă ar fi făcut asta ar fi avut șanse mai mari să-și pună în aplicare planul de a gestiona în mod corect sănătatea, nu după ureche. Nu este adusă de pe Lună și nu ocupă această poziție adusă de acasă. Ea nu poate face ce dorește pentru simplul fapt că are titulatura de ministru. Medicii ar fi trebuit consultați, ar fi trebuit discutat cu autoritățile locale. Lucrurile ar fi intrat într-o logică normală fără să ne facem de râs și să bulversăm tot sistemul de sănătate pentru că doamna ministru s-a trezit brusc că singura problemă pe care o are sănătatea în România e să desființeze un institut care funcționează” a conchis Alin Tișe.