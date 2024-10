Ținutele tinerești purtate de femeile adulte, un indiciu psihologic important. Radu Leca: La mall, analiză în timp real

Psihologul Radu Leca a explicat în cadrul emisiunii Ultrapsihologie de la DC News și DC News TV o formă inedită prin care studenții de la psihologie pot pune în practică teoriile asupra comportamentului uman.

”Mă duc la magazinele mari, unde învăț, în timp real, asta făceam și cu studenții mei care veneau la practică. Mă întrebau: De ce am mers la un magazin să ne uităm la haine? Păi nu, tu nu ai venit să te uiți la haine, tu ai venit să vezi cine, ce cumpără? Și ce învăț? Profiling (n.r. profilare, observarea profilului psiho-comportamental). Cum adică? Păi faci analiză și evaluare comportamentală a unui om, în timp real. Și cum fac asta? Păi te uiți la el. Te uiți cum pune mâna pe haină, dacă o pipăie, dacă freacă materialul, dacă îl mișcă. Te uiți cum a luat umerașul, cum îl împinge, cât de tare l-a împins. unii iau umerașul, se uită, îl trag la ei. Alții împing totul, trage umerașul în față, se uită la produs, îl scoate, îl pune pe față. Și tu știi că ai de-a face cu... Spune-mi ce are. Păi cum să spun ce are? Câte mișcări a făcut? Multe.

Eu îți spun așa: tulburare de anxietate. Nu se simte sigur pe nimic și pe nimeni. Dorință de a fi vizibil. Caută lucruri sclipicioase. Și atunci te duci spre zona de psihologie a modei. Nu e simplu”, a spus psihologul Radu Leca.

În completare, realizatoarea emisiunii, psihoterapeutul Ramona A. Dumitru a subliniat că deși nu este simplu, ”toate lucrurile acestea le putem afla prin intermediul cursurilor și formărilor continue pe care trebuie să le facem, căci apar multe noutăți”.

Leca: Taximetriștii, cei mai buni psihologi

În contextul cursurilor pe cale fac psihologii, Radu Leca a spus de cât timp ai nevoie pentru a ”citi” un pacient care vine la cabinet.

”Și tu ai nevoie, ca și taximetriștii, cei mai buni psihologi sunt taximetriștii, de 10-15 secunde până la un minut să îți dai seama dacă vei fi atacat, vei fi lovit, vei fi stropit cu acid. Lucrurile astea se întâmplă. Noi când suntem singuri la cabinet, suntem singuri cu persoane care te pot tăia, lovi, stropi cu acid, sări să te omoare. Se întâmplă lucrurile astea. Nu știi cum este omul din fața ta.

Tu ai nevoie să știi următoarele elemente. Cum au sunat pașii pe trepte, pe hol, că de aia ai nevoie de un hol până ajunge la tine. Cât de grăbit a fost, cum a călcat, cum a sunat pasul, cum a pus mâna pe clanță, cât de tare a apăsat, cum s-a așezat, fac zgomot hainele lui, are obiecte care scot zgomote când se mișcă, are obiecte care scot zgomote, le suportă, cât de agitat este? Toate lucrurile acestea trebuie să le înveți, fiindcă astfel, dacă nu le înveți prin cursuri, cursuri de analiză și evaluare comportamentală...

Intrăm sub incidența psihologie modei care spune așa.

- Vârsta?

- 40, hai, 42 de ani.

- Ce culori vă plac?

- Roșu, galben, verde.

- Real, doamnă, ce culori vă plac?

- Verde.

- Și mai ce?

- Negru.

- Foarte divorțată?

- Da. Am scăpat de nebun.

- Job? Da. 8-9 ore, chiar și 12.

Ce știm? Îi place să stea la job. De ce? Fuge. Cum sunt hainele ei? De puștoaică, de 20 de ani. De ce? Își dorește să aibă mintea de acum și vârsta de atunci. Se poate? Nu. Când stă pe Tinder (n.r. platformă de întâlniri) la ce se uită? La match-uri (n.r. potriviri) cu subiecți de 25-27-30 de ani. De ce? Fiindcă vrea să trăiască din nou o aventură. Intră sub incidența modei ceea ce poartă ea, în mod real, atât la job, dar și când nu este la job? Cu siguranță.

Să descriem o persoană care intră sub incidența tulburării de anxietate, respectiv de siguranță, divorțată, cu cel puțin un copil, fără o relație. De la ce se îmbracă? De la tot ceea ce înseamnă haine pentru adolescenți”, a spus psihologul Radu Leca.

Mai multe în video:

