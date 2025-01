The Weeknd și-a lansat noul album, amânat inițial din respect pentru victimele din Los Angeles

Cunoscutul artist canadian The Weeknd a lansat în noaptea de joi spre vineri mult aşteptatul său album de studio, "Hurry Up Tomorrow". Materialul discografic reprezintă ultimul capitol al trilogiei muzicale "After Hours" şi a fost primit cu entuziasm de fanii săi din întreaga lume.

Deşi iniţial numele colaboratorilor nu au fost afişate pe platformele de streaming, un reprezentant al cântăreţului a confirmat prezenţa unor artiști de renume pe acest album. Printre aceștia se numără Lana Del Rey, Travis Scott, Future, Florence + the Machine, Giorgio Moroder, Playboi Carti şi Anitta.

Albumul cuprinde 22 de piese şi are o durată totală de aproape 90 de minute.

În plus, "Hurry Up Tomorrow" nu se rezumă doar la muzică. În luna mai, albumul va fi însoţit de un film cu acelaşi titlu, în care The Weeknd joacă alături de actorii Jenna Ortega şi Barry Keoghan. Producţia cinematografică a fost coscrisă şi regizată de Trey Edward Schults pentru studioul Lionsgate şi urmează să fie lansată pe 16 mai 2025, exclusiv în cinematografe.

Lansarea albumului fusese iniţial programată pentru săptămâna trecută, însă a fost amânată din respect pentru victimele incendiilor devastatoare din Los Angeles. În semn de solidaritate, The Weeknd a decis să doneze toate încasările obţinute din piesa "Take Me Back To LA" către LA Regional Food Bank, o organizaţie care sprijină persoanele afectate de această tragedie. De asemenea, artistul a anulat concertul de lansare de la Rose Bowl din Pasadena şi a donat 1 milion de dolari către Fundaţia LAFD, Fondul GoFundMe de ajutor pentru incendii şi Banca regională de alimente din Los Angeles.

Pentru a marca lansarea albumului, The Weeknd a apărut joi seară în emisiunea "Jimmy Kimmel Live!", unde a interpretat noua sa piesă, "Open Hearts". În plus, câteva dintre melodiile incluse pe acest album au fost prezentate în premieră în timpul concertului susţinut de artist pe stadionul Morumbi din Sao Paulo, în octombrie anul trecut.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News