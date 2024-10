Tensiuni mari în SOS. Șoșoacă, acuzată de ceaușism, în interiorul partidului

„Subsemnata, Gabriela-Violeta IORDĂCHIȚĂ, președintele Organizatiei Județene Galați a Partidului S.O.S. ROMÂNIA, din data de 28.06.2022 și Secretar al Comitetului Național, îmi prezint demisia din toate funcțiile deținute în partid, cât și din calitatea de membru, începând cu data de 21 octombrie 2024, conform cu art.13, alin. 14 din Statutul partidului S.O.S. RO, Secțiunea a 2-a.



Am decis să mă delimitez de această formațiune politică din următoarele considerente care țin exclusiv de conducerea centrală a partidului, respectiv de dna. Diana Iovanovici Șoșoacă:



-netransparența deciziilor și a nerespectării statutului și în special a art. 4, alin. 5: “Partidul S.O.S.RO acționează pentru solidaritatea umană, garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, respectă libertatea de conștiință, dreptul la identitate culturală și religioasă, respingând orice manifestare de exclusivism, șovinism, antisemitism, totalitarism sau alte forme de extremism.”,



-practicile securistoide, de infiltrare a unor interpuși (plătiți de terți) în filiala Galați, cu înregistrare de ședințe și activități, acțiuni de calomniere, umilire, jignire, intimidare și manipulare a membrilor/președinților de filiale,



-încălcarea principiilor de democrație, meritocrație și dreptul la liberă exprimare în interiorul partidului,



-lipsa de sprijin și desconsiderarea propunerilor sau opiniilor venite din partea mea, în calitate de președinte, dar și a altor președinți de organizații județene din țară,



-blocarea unor inițiative (propunerea de dezbatere publică la Galați pe marginea legii educației, conferințe online pentru presă etc.),



-lansarea concomitentă de mesaje contradictorii (de sens opus) în scopul confuzionării președinților pentru a-i putea ulterior sancționa orice ar fi făcut într-un sens sau în celălalt,

-cultul personalității, (încălcarea art. 14, alin. 4 Statutul partidului S.O.S. RO),



-introducerea ca și coordonator, începând cu luna septembrie a.c., în organizația județeană Galați, a unui domn din Mangalia, Iosif Florin Jianu, fost membru PSD, apropiat al primarului PNL din Mangalia, Radu Cristian, reciclat patriot pentru doua luni ca președinte al AUR Mangalia, deținator al funcției de city manager și abonat la contracte pe bani publici în Mangalia, care a fost cocoțat direct pe prima poziție pe listele de deputați la Galați, pe motiv ca are bani de bannere și a deschis un “sediu de campanie” (ca și cand noi nu am fi avut) și a doamnei Olga Onea, născută în Federația Rusă, de cetățenie română, absolventă de istorie românească, plasată pe prima poziție pe lista de candidați la Senat a Partidului S.O.S. RO, de la Galați, ambii fără nicio notorietate, merit sau activitate directă în Organizația Județeană Galați”, a transmis Iordăchiță.

