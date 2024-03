Tatăl lui Sebi, noi dezvăluiri din instanță. Reacția revoltătoare a judecătoarei după ce i-a răspuns cine este. ”Astăzi e ziua băiatului meu. Făcea 22 de ani”

Judecătoarea din dosarul lui Vlad Pascu a făcut nouă gafă impardonabilă, conform Antena 3 CNN. Acesta l-a întrebat pe tatăl lui Sebi ‘cine este’. Este a doua oară când face o asemenea greșeală. Prima dată l-a strigat pe Sebi în instanță, tânărul fiind decedat în urma accidentului.

Judecătoarea din dosarul lui Vlad Pascu l-a umilit iar pe tatăl lui Sebi. ”Nu mai am nicio speranță” a spus el în lacrimi

"Mi-a acordat un râs ironic, doar atât"

"Mi-a acordat un râs ironic, doar atât. Tocmai d-aia am luat poza băiatului, ca să știe cine este Sebi și că ‘l-am adus cu mine în sală’. M-a întrebat cine sunt, i-am spus că sunt tatăl lui Sebi și că el, Sebi, este cu mine în sală. A avut un râs ironic și atât, a continuat. Nu mai am nicio așteptare. Tot ce se întâmplă, de la primul termen, nu mai am nicio așteptare. Sper să accepte schimbarea de încadrare din ucidere din culpă în omor calificat și să ne dea mai departe la Constanța la niște oameni care știu să judece un asemenea caz. Anul trecut, fix astăzi, ne pregăteam de ziua băiatului meu. Astăzi e ziua băiatului meu. Făcea 22 de ani. Ne pregăteam de petrecere, iar astăzi suntem pe drumuri pentru niște judecători care nu știu să judece un caz. Vlad Pascu nu a fost fizic, tot prin videoconferință. Oricum era un pic speriat, nu mai era așa sigur pe el ca data trecută și sper să primească pedeapsa maximă", a spus Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian.

