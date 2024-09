Sute de noi geoglife misterioase au fost descoperite în Nazca folosind inteligența artificială / foto în articol

Geoglifele sunt motive create pe sol prin manipularea pietrelor de suprafață, tradiție care a apărut pentru prima dată în jurul secolului I î.Hr. în perioada Nasca inițială (100 î.Hr. până în 50 d.Hr.) și a continuat până în secolul al XV-lea în perioada Ica, scrie Heritage Daily.

Aplicarea combinată a dronelor și a tehnologiei avansate de inteligență artificială (AI), dezvoltată în parteneriat între Institutul Nazca al Universității Yamagata și IBM Research, a permis un progres semnificativ în studiul Nazca Pampa și a dublat numărul de geoglife cunoscute.

O lucrare publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) menționează:

„Chiar și cu exemple de antrenament limitate, abordarea dezvoltată de AI este demonstrată a fi eficientă în detectarea geoglifelor mai mici de tip relief, care spre deosebire de linia gigantică, sunt foarte greu de deslușit. Relatarea îmbunătățită a geoglifelor figurative ne permite să analizăm motivele și distribuția acestora în Pampa Nazca”, au scris cercetătorii.

Noile geoglife constau atât din reprezentări umane (antropomorfe) cât și din animale, precum și din forme și linii geometrice. Spre deosebire de renumitele linii Nazca, aceste geoglife mai mici se găsesc adesea de-a lungul căilor antice și se crede că sunt mult mai vechi.

Arheologii de la Universitatea Yamagata au explicat că aceste noi geoglife sunt considerate a fi legate de activitățile de zi cu zi, servind drept markeri pentru rutele de călătorie, reprezentări ale grupurilor sociale sau au fost folosite în ritualuri la scară mică. Alte teorii sugerează că au fost create pentru a fi văzute de zeități de sus sau servite ca un calendar cu aliniamente astronomice.

Enduring mystery: AI discovers 303 more line drawings carved into the Nazca Desert: Discover how AI technology is unraveling the ancient mysteries of the Nazca geoglyphs in the deserts of southern Peru. https://t.co/4vE19z95Sn #EarthDotCom #EarthSnap #Earth pic.twitter.com/TQbBu3hu2P — Earth.com (@EarthDotCom) September 28, 2024

#AndinaEnglish Peru: Geoglyphs discovered with AI are older than Nazca Lines https://t.co/iSvvmmB5ef pic.twitter.com/Mm4D1e8EKr — Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 25, 2024

#AndinaEnglish Peru's Nazca Lines: 303 new geoglyphs discovered with help of AI https://t.co/u1YuZ9r5Wo pic.twitter.com/VQxvZAU9Ap — Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 24, 2024

AI discovers 303 new geoglyphs on Peru's Nazca plateau ????????



Artificial intelligence (AI) has once again proven its worth in archaeology, helping to discover 303 new geoglyphs on Peru's famous Nazca plateau. A team of researchers from Yamagata University in Japan trained AI to… pic.twitter.com/uGP7whtKaU — Maciej Schima (@420crypto420) September 26, 2024

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News