ALEX DELEA câștigă finala zilei și colanul. Este PRIMUL SEMIFINALIST al Survivor România.

Nedelcu reușește din nou să egaleze: 4-4. Mai este o singură manșă până se află campionul zilei.

Confruntarea se dă la limita puterilor. Băieții se luptă din nou.

Delea merge mai departe cu 4-3 la manșe.

Lupta continuă pe traseu.

Din nou, cei doi sunt la egalitate: 3-3

Delea și Nedelcu intră pe traseu iar.

3-2 pentru Delea.

Cei doi se luptă din nou pentru locul în semifinală.

Delea egalează 2-2 la manșă.

Cei doi intră din nou pe traseu.

2-1 pentru Alexandru Nedelcu.

Delea și Nedelcu întră a treia oară pe traseu pentru a-și adjudeca accesul în semifinală și colanul de imunitate indivudală al zilei.

Egalitate între cei doi, după ce Nedelcu obține un punct.

Cei doi se înfruntă din nou.

1-0 pentru Delea, în prima manșă.

Finala zilei se dă între Alex Delea și Alex Nedelcu.

Alex Nedelcu intră în finala zilei.

Ionuț Popa și Alex Nedelcu pornesc din nou pe traseu.

Este egalitate, între cei doi, în acest moment: 2-2

Se tranșează situația dintre Ionuț Popa și Alex Nedelcu și intră, din nou, pe traseu.

Alex Delea este primul finalist al zilei.

Ionuț Popa câștigă. 2-1 pentru el

Ionuț Popa și Alex Nedelcu se înfruntă din nou.

3-0 pentru Alex Delea. Trece în finala zilei.

Alex Delea și Elena Chiriac luptă din nou.

1-1 înte Alex Nedelcu și Ionuț Popa

Ionuț Popa și Alex Nedelcu își dispută a doua manșă.

Manșa a doua a fost câștigată tot de Delea. 2-0 pentru el.

Alex Delea și Elena Chiriac își dispută o nouă manșă.

1-0 pentru Ionuț Popa, prima manșă adjudecată de el.

Al doilea duel se dă între Ionuț Popa și Alexandru Nedelcu.

1-0 pentru Dele, prima manșă adjudecată de el.

Primul duel se dă între Elena și Alex Delea. Vor juca pâna va ajunge unul dintre ei la 3.

Clasamentul în acest moment

1. Alex Delea

2. Alex Nedelcu

3. Ionuț Popa

4. Elena Chiriac

Timpul obțint de el este de 2 minute 31 secunde și 75 de sutimi.

Ultima intrare pe traseu în etapa calificărilor este cea a lui Ionuţ Popa.

Timpul scos de el este de 2 minute 16 secunde și 85 de sutimi

Alexandru Nedelcu intră pe traseu.

Timpul obținut de ea este de 4 minute 38 de secunde și 13 sutimi

A doua intrare pe traseu, în faza calificărilor, este cea a Elenei.

Timpul obtinut de el este de 2 minute 13 secunde și 18 sutimi.

Alex Delea a intrat pe traseu pentru calificare.

START JOC!

_________________________________________________________________________

După mai bine de patru luni de Survivor România, astăzi se vor arunca cele mai importante zaruri, cele care le vor asigura locurile concurenților în semifinală.

Blaze a fost eliminat, aseară, după ce votul telespectatorilor l-a trimis pe fostul Războinic acasă. Acesta a avut un discurs în care a dezvăluit o lecție importantă învățată la Survivor România. A promis să meargă la o casă de copii, să-i ajute, atunci când o să se întoarcă în România. "Survivor înseamnă sacrificiu, răbdare și caracter. Dacă nu ai caracter, nu ai cum să fii un supraviețuitor adevărat. Sunt mândru de mine, de cum am evoluat. (...) Am făcut 27 de ani. Niciodată nu am sărbătorit ziua mea. Vreau să merg la casa de copii, să fac 27 de pungulițe. Mâncarea e cea mai importantă. Știu ce înseamnă să ai nimic”, a spus Blaze.

După mai bine de patru luni de competiție, au mai rămas patru concurenți: Elena Chiriac, Ionuț Popa, Alex Delea și Alexandru Nedelcu.

Când va fi marea finală Survivor

Au mai rămas patru concurenți: Elena Chiriac, Ionuț Popa, Alex Delea și Alexandru Nedelcu. Marea finală va avea loc marţi, 31 mai. Surpriza pe care producătorii o vor face concurenţilor rămaşi în Republica Dominicană constă în revenirea unor participanţi. Nu în calitate de jucători, ci doar pentru a le fi aproape şi a-i încuraja.

