Surprize la JO 2024. Iga Swiatek va juca pentru ”bronz”, Alexander Zverev, campionul olimpic en-titre, eliminat în sferturi

Iga Swiatek, liderul mondial, a ratat calificarea în finala turneului olimpic, după ce a pierdut în fața chinezoaicei Quiwen Zheng (locul 7 WTA, cap de serie 6), scor 6-2, 7-5.

Condusă cu set, Iga a dat semne de revenire, cu un început de set secund foarte bun, în care a condus cu 4-0, dar s-a văzut egalată de jucătoarea de 21 de ani, apoi depășită. Deși a avut o minge de break, poloneza nu a reușit să îi facă față chinezoaicei care s-a impus în mai puțin de două ore de joc.

Asiatica a reușit 6 ași, trei duble greșeli și 13 greșeli neforțate, în timp ce poloneza a avut doi ași, cinci duble greșeli, dar și 36 de greșeli neforțate.

În finală, Zheng se va confrunta cu câștigătoarea dintre Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia, locul 67 WTA) și Donna Vekic (Croația, locul 21 WTA, cap de serie 13).

Iga Swiatek, campioana en-titre de la Roland Garros, locul unde se desfășoară turneul olimpic, va rămâne încă la Paris și va juca pentru medalia de bronz cu învinsa dintre Schmiedlova și Vekic, meci care se va disputa în această seară.

Poloneza, care era favorita la aurul olimpic, de patru ori campioană pe zgura pariziană, a explicat ce a dus la această înfrângere neașteptată.

”Am avut o mare gaură pe rever. Se întâmplă rar, pentru că de obicei este lovitura mea cea mai solidă.

Astăzi nu am fost bine poziționată din punct de vedere tehnic. Probabil și din cauza tensiunii. Am jucat meciuri zi de zi, nu am avut timp să șlefuiesc această armă. Nu este o scuză. Așa este natura acestui turneu. Am încercat să o corectez, dar nu a funcționat", a declarat Iga Swiatek, scrie Eurosport.

Alexander Zverev, campionul olimpic en-titre, eliminat în sferturi, Alcaraz, în semifinale

Germanul Alexander Zverev (4 ATP, cap de serie ), campion olimpic en-titre, a fost eliminat surprinzător joi, în sferturile JO 2024 de la Paris, în timp ce spaniolul Carlos Alcaraz (3 ATP, al doilea favorit) a acces în semifinalele turneului olimpic.



Zverev a cedat în două seturi simetrice, 7-5, 7-5, în faţa italianului Lorenzo Musetti (16 ATP, cap de serie 11), după două ore de joc, în timp ce Alcaraz l-a eliminat pe americanul Tommy Paul (13 ATP, favorit nr. 9) cu 6-3, 7-6 (9/7).



În runda următoare, Musetti va juca împotriva învingătorului din partida care-i opune pe liderul ATP și principal favorit, sârbul Novak Djokovic, și grecul Stefanos Tsitsipas (11 ATP, favoritul 8).



Alcaraz îl va înfrunta pe câștigătorul dintre norvegianul Casper Ruud (9 ATP, cap de serie 6) și canadianul Felix-Auger Aliassime (19 ATP, favoritul 13), scrie Agerpres.

Alcaraz se va concentra doar pentru proba de simplu, unde în finală se poate reîntâlni cu Djokovici, pe care l-a învins în finala de la Wimbledon. Pe tabloul de dublu, perechea Carlos Alcaraz/ Rafael Nadal a pierdut, miercuri seară, în fața perechii americane Austin Krajicek și Rajeev Ram, scor 6-2, 6-4.

Alcaraz (21 de ani) a avut ocazia să joace alături de Nadal (38 de ani), idolul său, și nu oricum, ci în turneul olimpic, ultimul al lui Nadal, cel care a cucerit 22 de titluri majore, din care 14 au fost la Paris, fiind numit, pe drept, ”Regele Zgurii”.

”Sunt puțin dezamăgit că nu vom mai concura împreună, o poveste frumoasă s-a încheiat aici.

A fost o experiență minunată cu momente de neuitat. Visul meu din copilărie de a juca alături de Rafa, de a învăța de la el îndeaproape, a devenit realitate”, a declarat Carlos Alcaraz, potrivit Marca, citată de Eurosport.

Citește și: Sorana Cîrstea susține ”manifestul” lui David Popovici: Condițiile sunt deplorabile, poate chiar umilitoare. Am câștigat dreptul de a spune lucrurilor pe nume

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News