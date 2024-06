Suporterii sârbi, comportament tot mai rușinos la EURO 2024. Un călător de culoare a fost scos din tren și scuipat de 8 ultrași

Potrivit celor raportate de jurnaliștii străini de la fața locului, fanii sârbi l-au insultat pe tânărul de culoare, folosind injurii rasiste, și chiar au scuipat pe el și l-au scos din metrou.

Așa cum se poate vedea în video, băiatul nu a trecut ușor peste această situație, lansând mai multe lovituri puternice în direcția sârbilor. Apoi, deși singur, îi cheamă pe sârbi să se confrunte cu el, dar aceștia se retrag.

Serbian fans forced a Black man off the train yesterday, spat on him, and insulted him, per ???????? journalist Bonzom.



This is the second Serbia #Euro2024 match marred by violence. Seven Serbs were arrested after clashes with England fans in Gelsenkirchen.pic.twitter.com/AIjrcX5VUt