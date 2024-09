Sunt dispuși românii din străinătate să se implice în acțiuni pentru România? Daniel Oprican: "Nu e o mare diferență"

Moderatorul emisiunii a ridicat o întrebare importantă: „Sunt românii din Italia dispuși să se implice și în acțiuni pentru România?”. Răspunsul lui Oprican a fost unul sincer și tranșant, evidențiind o problemă sistemică atât în România, cât și în rândul diasporei. El a subliniat că nu există o diferență semnificativă între românii din țară și cei din străinătate în ceea ce privește nivelul de implicare civică.



„Ca și românii din țară să știți că nu este o mare diferență în implicarea în societate. Noi nu avem o educație civică, încercăm prin tot felul de proiecte să facem lucrul acesta dar se vede că nu s-a reușit și nu cred că se va reuși să se facă lucrul asta, dacă nu se începe încă din clase primare. Vedem ca avem alte priorități acum în clasele primare, altele decât educația civică, iar cetățenii sunt foarte greu de urnit. Este foarte greu să faci un cetățean să se implice în activități din care el nu are de câștigat niște beneficii directe, pentru că ăștia suntem, asta e societatea în care trăim, o societate de consum în care trebuie să ți se dea ceva înapoi ca tu sa faci ceva.



Noi am avut tot așa destul de multe probleme în ceea ce privește posibilitatea ca mesajul nostru să ajungă la cetățeni. Am făcut tot felul de campanii chiar și online, am fost la toate bisericile pentru că românii din străinătate se întâlnesc la biserică, acolo este locul în care se strâng. Avem foarte multe biserici în străinătate și acolo ne putem întâlni. Problema este că nici la biserici oamenii nu mai merg în număr mare. Sunt câteva sute de oameni care merg regulat la bisericile din străinătate, dacă luăm așa punctual pe fiecare biserică în parte, asta ar fi o medie”, spune acesta.









Neîncrederea în eficacitatea petițiilor și promisiuni politice neîndeplinite



O altă provocare majoră este neîncrederea cetățenilor în eficacitatea inițiativelor civice.



„Noi am interacționat bine cu cetățenii prin această cauză, pentru că așa cum ați spus dumneavoastră, este o cauză comună din care avem beneficii cu toții. Nu s-a pus problema că oamenii nu au semnat petiția, au semnat-o oamenii, problema este că ne-au întrebat dar a mai făcut cineva petiții, s-a întâmplat vreodată ca petițiile astea să aibă succes. Și atunci evident răspunsul este cel pe care îl cunoaștem cu toții, decidenții nu iau în calcul petițiile, noi suntem o societate în care avem doar virtual, pe hârtie drepturi, dar real petițiile noastre nu au fost luate în calcul niciodată. Oamenii au dreptate să nu se mai implice, că dacă noi facem petiții peste petiții și unele sunt chiar pe bună dreptate, sunt susținute de realități, de fapte.



Normal că nu mai ai încredere să mai mergi mai departe, iar astfel s-a creat o neîncredere în societate datorită clasei politice care a mințit cu sistematic cetățenii înainte de alegeri: că o să facă, vine USR spune ceva, vine PNL spune altceva. Majoritatea dintre ei ca să nu spun toți m-au dezamăgit atât pe mine cât și pe cei car



Domnul Bogdan Rareș a venit la Padova în 2019 înainte de alegerile parlamentare și ne-a promis solemn că dacă intră în politică o să ne ajute și o să avem consulat la Padova. Deci exemplele și tot ceea ce se întâmplă în mediul politic determină reacția cetățenilor. Din ce am văzut în ultimii patru ani e normal să fie această neîncredere a cetățenilor în ceea ce ei pot face prin implicarea lor. Și astfel ei nu se mai implică nici în politică, nici în asociații”, mai spune el.





Un consulat la Padova, o necesitate pentru comunitatea românească



„Noi am strâns 10.713 de semnături pentru această petiție, un număr extrem de mare pentru diaspora și l-am contactat pe domnul Rareș Bogdan cu convingerea că se va întâmpla ceva. În ultimii patru ani Ministerul Afacerilor externe a aparținut partidului PNL și le-am spus că noi avem o petiție foarte bine fundamentată conform legislației, conform constituției care ne dă acest drept, nu trebuie să faceți altceva decât să țineți cont de noi. Noi existăm, ne-ați promis că ne ajutați.



Eu am lucrat un an de zile la petiția asta, am o echipă de oameni în spate, am 10.700 de oameni care au semnat, dar pe lângă ei fiecare mai are câte doi copii, că pentru ei este această petiție în special, că cele mai mari necesități sunt la documentele pentru ei, că ei le schimbă foarte des, și zic avem în spate undeva la 30 de mii de oameni. Cum fac să accept cererile lor și să le dau mai departe la dumneavoastră să le îndeplinim. Pentru că acesta este scopul nostru de a fi reprezentații societății civile. Dumneavoastră faceți legi pentru noi, iar noi trebuie să venim cu cereri pentru dumneavoastră să ne îndepliniți anumite necesități.



Și el a zis că se bucură, că dacă el nu ne ajută nu o să ne mai ajute nimeni și face tot posibilul să ne ajute. Și dacă este necesar un consulat la Padova și sunt acolo 150 de mii de oameni iar în Veneția sunt doar 25 de mii de oameni, nu înțeleg de ce l-au poziționat acolo, a spus Rareș Bogdan. Mă informez cu gândul că sigur se va rezolva. Eu am făcut tot felul de încercări am scris peste tot, la televiziuni, am sunat oameni publici, nici la televiziunea publică nu mi-a răspuns nimeni, ca să înțelegeți cât de mult îi interesează pe acești oameni de acest subiect. Rareș Bogdan m-a sunat după și mi-a zis că cei din Minister au zis că nu se justifică să mute consulatul, dar eu i-am zis că nu se justifică faptul că a fost pus acolo, nu că trebuie mutat. Asta e realitatea”, a încheiat Daniel Oprican.

