Stenograme din dosarul în care Coldea și Dumbravă sunt inculpați / „E sfârșit de epocă (...) Mai strângeți din dinți două, trei luni“

Florian Coldea, general SRI (r.), fost prim adjunct și fost director interimar, dar și pe Dumitru Dumbravă, general SRI (r.), fost șef al Direcției Juridice a SRI și fost secretar general, au fost puși sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție, fiind învinuiți de trafic de influență, potrivit Antena 3 CNN.

În același dosar mai sunt acuzați avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci.

Toți au fost plasați sub control judiciar, după ce și-au asumat că vor plăti câte o cauțiune de 500.000 de lei, pe care trebuie să o achite în decursul unei săptămâni. Dan Tocaci trebuie să plătească o cauțiune de numai 150.000 de lei.

De asemenea firmele SC Wise Line Consulting și Strategic Sys SRL – ale celor doi generali – sunt acuzate de DNA de spălare de bani.

Ce discutau cei doi generali cu Doru Trăilă și Dan Tocaci

În stenogramele publicate de Direcția Națională Anticorupție, Dumbravă Dumitru îi explic martorului denunțător că judecătorul a făcut tot ceea ce se putea face și că au obținut maximul din ceea ce se putea obține, lăsând de înțeles că orientarea pedepsei e spre minim

„(...) Dumitru Dumbravă: Deci asta-i una cu acoperirea prejudiciului și doi, să rezolvați problema cu asta. Deci și FC-ul are o problemă cu asta…și…și…

Hideg Robertino – Cătălin: Păi, eu nu v-am spus că …[neinteligibil]…

Tocaci Dan Victor: Păi și…[neinteligibil]…până la urmă?

Hideg Robertino – Cătălin: Eu am…

Dumitru Dumbravă: Nu-mi reproșează mie că nu suntem în relația asta. Dar cumva mă simt eu nasol. Pentru că e prima dată când se întâmplă așa ceva. Lucrez din 2018 cu el și nu s-a mai întâmplat.

(...)

Dumitru Dumbravă: Nu-i problemă, numai v-am spus.

Hideg Robertino – Cătălin: I-am spus și avocatului, lu’ DORU, lu ’domnul… că eu i-am spus: „Vezi că asta e problema mea, ajută-mă!” Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie.”

În cadrul unei alte discuții cu martorul denunțător, numitul Trăilă Doru – Florel a precizat că au găsit o soluție care să îl avantajeze la instanță dar că „șeful” este supărat pentru că nu a efectuat plățile și că în situația care nu își respectă obligațiile asumate ar putea să nu mai beneficieze de ajutorul lor, subliniind faptul că numitul Coldea Florian este o persoană categorică, obișnuită să dea dispoziții:

„(...)Tocaci Dan Victor: Reacția domnului celălalt a fost destul de categorică. El e o persoană, așa, mai dintr-o bucată și care e obișnuit să dea dispoziții, din ce m-am prins eu și…

Hideg Robertino – Cătălin: Da.

Tocaci Dan Victor: Ele trebuie executate. Cam așa vede lucrurile.

Hideg Robertino – Cătălin: Și…

Tocaci Dan Victor: Că dacă ești șef toată viața…

Hideg Robertino – Cătălin: Asta este… mă execută ...[râde]…

Tocaci Dan Victor: Nu, nu. Dispozițiile să fie executate, nu oamenii. …[râde]…

Hideg Robertino – Cătălin: Da, da’ sunt…

Tocaci Dan Victor: Ce simpatic sunteți!

Hideg Robertino – Cătălin: Deci…[neinteligibil]… v-a zis să mă lăsați în pace.

Tocaci Dan Victor: Ă… cumva, dar ...ă… el e un om cum v-am spus. E un om... e un om care e dintr-o bucată și așa e el învățat. Structurile militare sunt pe tema asta de …[neinteligibil]…

Hideg Robertino – Cătălin: Nu cred că puteam să nimeresc o perioadă atât de proastă. Și ă… Să zicem, am o casă de vânzare și nu o cumpără nimeni de… peste un an. Am conturile blocate acolo, am și acolo o proprietate, vreau și pe asta s-o pun, da’ trebuie să fac niște procuri speciale. …[poftează]… Cu ăștia… îmi promit că vin și uite, că m-au încurcat, că dacă ei nu spunea că nu vin, cu banu’…

Tocaci Dan Victor: Îhî!”.

În discuția dintre denunțător și Dumitru Dumbravă, acesta din urmă a spus că e „sfârșit de epocă“ și îi recomanda denunțătorului să mai „stângă din dinți“ 2-3 luni.

„(...) Dumitru Dumbravă: Acum eu vă mai spun o chestiune. Orice am putea să facem, să aranjăm acum, în perioada asta …[neinteligibil]… e sfârșit de epocă. Se va schimba, se vor schimba multe în administrație. Se vor schimba adică…credeți-mă! Două, trei luni de zile, mai strângeți din dinți. O să mai… se ducă la vale. După ce se stabilizează lucrurile pe administrație, după aia știm cu cine vorbești: ministru, secretar de stat. E altă treabă. Credeți-mă!”

