Stanciu, căpitanul ”tricolorilor”, după victoria în fața Lituaniei: Ne dorim să încheiem grupa cu maximum de puncte

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României, a afirmat care este obiectivul principal al ”tricolorilor” după ce au obținut a patra victorie din tot atâtea meciuri disputate în Liga Națiunilor, unde marți s-au impus, scor 2-1, în fața reprezentativei Lituaniei.

”Avem patru victorii din patru, dar nu este ceea ce ne dorim. Noi ne dorim să încheiem grupa cu maximum de puncte, mai avem încă două meciuri și sperăm să facem șase din șase. A fost o luptă, știam că va fi un meci asemănător cu cel din Ghencea, pentru că suprafețele de teren au fost cam la fel.

E greu când joci cu o echipă care este mai puternică decât tine fizic, care joacă lung, se joacă mai puțin fotbal, dar este bine că arătăm că putem să luptăm și că putem să suferim. Ne facem datoria, să câștigăm aceste meciuri, pentru că suntem în Liga C și nu cred că ne este locul aici”, a afirmat Stanciu la DigiSport, notează Agerpres.



”Cred că am început din ce în ce mai bine să înțelegem ceea ce cere Mircea Lucescu de la noi. Continuăm să muncim, încercăm să interpretăm cât mai bine în teren ceea ce ne cere dânsul și cred că am făcut-o destul de bine și cred că este mulțumit de noi”, a mai spus căpitanul echipei naționale a României.

Cele două goluri ale victoriei de marți au fost marcate de Răzvan Marin (penalty, minutul 18) și de Denis Drăguș (minutul 65), în timp ce scorul a fost deschis de gazde, prin Armandas Kucys (minutul 7, din penalty).

Kosovo a dispus de Cipru cu 3-0 și rămâne la trei puncte în spatele României, înaintea ultimelor meciuri din campanie, România - Kosovo (15 noiembrie) și România - Cipru (18 noiembrie).

Lucescu, încrezător în viitorul ”naționalei”

Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a afirmat că succesul din Lituania le va da încredere ”tricolorilor” pentru a ajunge la barajul pentru Cupa Mondială.

”Jucăm următoarele meciuri ca să le câștigăm. Avem acest obligație. Această victorie ne dă încredere pentru viitor și pentru ceea ce se va întâmpla. Sperăm să ajungem în primăvară la baraj. Eu cred că băieții dacă vor continua pe același drum și dacă vor reuși să câștige și următoarele două meciuri încrederea în potențialul lor va fi imensă”, a afirmat Lucescu la DigiSport.

De la Liga Națiunilor la CM 2026

Liga Națiunilor 2024-25 va avea efect direct și asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune patru câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naționale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, notează Agerpres.

