Sri Lanka (VIDEO). Protestul de la casa președintelui la adresa blackoutului a devenit violent

Poliția din Sri Lanka a impus restricții de acces și a dat cu gaze lacrimogene asupra demonstranților care protestau împotriva penuriei accentuate de alimente, combustibili și energiei electrice în fața casei președintelui. Protestatarii agitați au năvălit prin baricadele poliției și au fost acuzați că au incendiat un autobuz joi seară, scrie BBC.

Președintele Gotabhaya Rajapaksa a dat vina pe „elementele extremiste” pentru protestele din apropierea casei sale. Sri Lanka se află în mijlocul unei crize valutare care a paralizat economia.

Țara se confruntă cu întreruperi de curent de 13 ore, cu lipsa de combustibil, alimente esențiale și medicamente, iar furia publicului a atins un nou maxim.

Protestul din fața casei președintelui a început pașnic, dar participanții spun că lucrurile au devenit violente după ce poliția a tras cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și a bătut, de asemenea, oamenii prezenți.

Protestatarii au ripostat împotriva poliției, aruncând cu pietre. Vineri dimineață, poliția a arestat 45 de persoane, deși încă nu au fost făcute acuzații împotriva lor.

Demonstrațiile marchează o schimbare masivă a popularității lui Rajapaksa, care a ajuns la putere cu un câștig majoritar în 2019, promițând stabilitate și o „mână puternică” pentru a conduce țara.

Proud moment. Now you guys shown what is the unity by srilankans.. well done. The protest going on right now in srilanka.#GoHomeRajapaksas #SriLankaEconomicCrisis #lankanlions pic.twitter.com/MTWhXMaATW