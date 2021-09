Sorin Pantiş, fost ministru al Comunicaţiilor, acuze DURE. "O spun cu toată responsabilitatea: Dacian Cioloș a încălcat clar Constituţia"

”Am auzit declarațiile pe care le-a făcut Dacian Cioloș, într-o emisiune TV, referitoare la Dosarul ICA. O spun cu toată responsabilitatea: Dacian Cioloș minte cu nerușinare! Adresa prin care Ministerul Agriculturii s-a constituit parte civilă în dosar, pe care Dacian Cioloș a trimis-o către DNA și toate adresele trimise nu au vizele de la departamentele juridic și economic, așa cum era obligatoriu. (...)

Dacian Cioloș a încălcat în mod clar Constituția României, care prevede separația puterilor în stat. Ministerul Agriculturii, ca executiv, trebuia să verifice datele furnizate de către DNA, lucru pe care Dacian Cioloș nu l-a cerut niciodată și ministerul nu l-a făcut.

Expertul pe care îl pomenește în adresă Dacian Cioloș, domnul Mihai Papasteri, nu a efectuat niciodată expertiza privind valoarea de piață a ICA sau expertiza în ceea ce privește un posibil prejudiciu. Mai mult decât atât, Mihai Papasteri a evaluat doar activele ICA, atrăgând atenția ca nu cumva evaluarea lui să fie folosită la stabilirea valorii de piață a ICA.

Dacian Cioloș se face vinovat de fals și abuz în serviciu în formă calificată și este, fără îndoială, unul dintre principalii vinovați pentru condamnarea nedreaptă a 12 persoane, printre care și eu", a scris Sorin Pantiş pe blogul său.

Ce a spus Dacian Cioloş

Întrebat dacă l-a ajutat pe Traian Băsescu să îl trimită după gratii pe Dan Voiculescu în dosarul ICA, Dacian Cioloş a spus că "nu am avut nicio discuţie, şi o pot spune sub jurământ oriunde, niciodată, niciunde, cu Traian Băsescu legată de acest dosar sau alt dosar, nici cât am fost ministru al Agriculturii, nici altădată. Atunci am asumat constituirea statului român ca parte civilă, prin Ministerul Agriculturii, pentru că erau documente care arătau că există un risc major ca interesele financiare ale statului să fie afectate. La recomandarea directorilor din Minister am făcut asta. S-au găsit documentele în ministere, s-a găsit semnătura directorului care a recomandat şi el constituirea ca parte civilă, pentru că altfel aş fi putut fi acuzat de abuz în serviciu. Să nu apăr interesele statului, ca ministru, când jurasem pe Biblie că o să le apăr... Nu mă interesa cine este Dan Voiculescu, mi-am făcut treaba ca ministru. De acolo şi-a făcut justiţia treaba. Că le-a făcut plăcere lui Dan Voiculescu şi lui Sorin Pantiş să găsească un ţap ispăşitor ca să se disculpe, e treaba lor", a declarat Dacian Cioloş la emisiunea 40 de întrebări, moderată de Denise Rifai.