Sorin Cîmpeanu: ”Vivat, Crescat, Floreat” Agenția Universitară a Francofoniei - discurs complet

”Doamnelor și domnilor,

Dragi colegi,



În primul rând, aş vrea să subliniez faptul că apreciez în mod special înaltul patronaj ce ne-a fost acordat de Președintele României. Aş dori să mulțumesc pentru sprijinul pe care Președintele României îl acordă francofoniei și educației - mai precis, mă refer la proiectul „România Educată”, un proiect care, în funcție de ariile specifice de interes, poate fi preluat şi de alte țări francofone. Dorința noastră este de a fi un model de bune practici în ceea ce privește răspunsul la multiplele provocări care se găsesc în fața oricărui sistem de educație din lume.

Aş dori, de asemenea, să mulțumesc doamnei Secretar general OIF - Louise Mushikiwabo, domnului administrator al OIF (Organizația Internațională a Francofoniei), tuturor reprezentanților OIF pentru cooperarea excepțională pe care am avut-o pe parcursul ultimilor ani din partea OIF în raport cu AUF, APF (Adunarea Parlamentară a Francofoniei) CONFEMEN (Conferința miniștrilor educației din țările francofone) și cu alți operatori ai francofoniei.

Aş dori, în egală măsură, să-i mulţumesc doamnei Comisar European pentru educație, cercetare, tineret și cultură - Maryia Gabriel, a cărei intervenție urmează în cadrul acestei sesiuni de deschidere.

Apreciez în mod deosebit participarea celor 40 de miniștri ai Învățământului superior și educației, prezenți astăzi, fizic sau în online - cea mai numeroasă participare ministerială din istoria celor 18 Adunări Generale AUF.

Doresc să mulțumesc, pentru extraordinara lor contribuție, întregului personal al AUF și tuturor instanțelor AUF și, mai presus de toate, mulţumirile mele se îndreaptă către toţi cei peste 1.000 de membri AUF, către cele 10 direcții regionale AUF: Africa Centrală și Regiunea Marilor Lacuri, Africa de Vest, Magreb, Europa Occidentală, Europa Centrală și Orientală, Asia-Pacific, America, Caraibe, Orientul Mijlociu și Oceanul Indian. Toți aceşti membri au contribuit pentru ca AUF să fie astăzi cea mai mare rețea academică din lume - 1.005 instituții de învățământ superior din 119 state. Mulțumiri speciale tuturor și, subliniez acest lucru – suntem cea mai mare rețea academică din lume.

Aş vrea, de asemenea, să mulțumesc tuturor ambasadorilor și reprezentanților statelor și guvernelor care susțin activitatea AUF. Țin să subliniez aprecierea mea pentru consultarea mondială inițiată de rectorul Slim Khalbous, inițiativă care a putut reliefa nevoile reale și actuale ale tuturor membrilor AUF, astfel încât Strategia AUF 2021-2025 să fie bazată pe nevoi reale. O consultare care a beneficiat de mai mult de 15.000 de răspunsuri ale studenților, profesorilor, cercetătorilor, reprezentanților societății civile, rectorilor și președinților de universități, miniștrilor, o diversitate impresionantă. Provenind din 75 de țări, aceste răspunsuri au avut o contribuție esențială în construirea noii strategii care va fi prezentată de rectorul Slim Khalbous.

Consultarea mondială a fost o continuare firească a strategiei 2017-2021, dar și o continuare a inițiativei „IDNEUF”, apărută în 2015, la Paris, și aparținând miniștrilor învăţământului superior și educației naționale din țările francofone.

Am avut şansa de a fi ministru al Educației în România în anul 2015. După prima reuniune de la Paris-2015, am susținut „IDNEUF 2” care s-a desfăşurat în Bamako (2016) , „IDNEUF 3”, în Marrakech (2018) și „IDNEUF 4” - în București (2019). La București, în anul 2019, miniștrii prezenți au adoptat o declarație extrem de importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea digitalizării educației - Declarația de la București. Am reușit, astfel, să anticipăm necesitatea cu care s-au confruntat toate sistemele de educație în timpul crizei sanitare pe care o traversăm, provocări care vor continua să fie esențiale și post-pandemie. Este încă un motiv de satisfacție faptul că am reușit să anticipăm importanța digitalizării în cadrul educației.

Apreciez în mod deosebit aplicarea principiului solidarității active la nivelul AUF. Apreciez reușitele pe direcțiile principale de dezvoltare ale strategiei 2017-2021: calitate, angajare, dezvoltare. Apreciez solidaritatea și cooperarea in interiorul fiecăreia din cele 10 regiuni, dar mai ales cooperarea între regiuni (cele 2 regiuni europene, 3 africane, Asia-Pacific, Orientul mijlociu, Oceanul indian, America și Caraibe).

Calitate în formare și în educație, calitate în cercetare științifică. Angajare prin parteneriatul între mediul universitar și mediul socio-economic, oportunitate care ne ajută să facem din limba franceză un adevărat pașaport pentru angajare (găsirea unui loc de muncă) și, bineînțeles, dezvoltarea universităților, ca motoare de dezvoltare locale și regionale. Toate acestea sunt reușite ale AUF!

Nu pot încheia fără a sublinia rolul pe care România a avut șansa de a-l avea în sânul francofoniei. Şi mă gândesc, în special, la bursele „Eugen Ionescu” - 980 de burse „Eugen Ionescu”, fiind în cel de-al 15-lea an de acordare, începând cu 2007.

România a contribuit în fiecare an cu un buget care a variat între 350.000 euro și un 1.000.000 euro, iar acest proiect intenţionăm să-l dezvoltăm în continuare.

Mă bucură în mod deosebit și anunțul pe care l-a făcut rectorul Universității Politehnice, acela de o construi o „Casă a Francofoniei” care să poată susţine mobilitatea studenților francofoni, precum şi disponibilitatea universităților române de a susține programul de burse doctorale Eugen Ionescu.

Sunt foarte bucuros să vă anunț că universitatea mea (USAMV -Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București) a decis, cu ocazia celei de a 60-a aniversări a AUF și în al 15-lea an al programului de burse „Eugen Ionescu”, să acorde în fiecare an 10 burse doctorale pentru studenții francofoni, în special celor proveniți din țările din Sud. Este o modalitate de a arăta că putem contribui la dezvoltarea învățământului superior printr-o solidaritate activă.

Poate nu vi se pare mult: o bursă „Eugen Ionescu” acoperă între 3 și 6 luni și are o valoare între 6.000 euro (minimum) și 10.000 euro (maximum). Deci este un buget de până la 100.000 euro pe care universitatea mea o să-l pună la dispoziția tinerilor studenți doctoranzi francofoni în fiecare an. Sunt foarte mândru să fac acest anunţ și doresc să mulțumesc tuturor colegilor mei din Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București pentru că au susținut această inițiativă!

În România avem mai mult de un milion de elevi care învață limba franceză. Avem 10.000 de profesori de limba franceză. Avem peste 10.000 de studenți care studiază exclusiv în limba franceză, în cele peste 100 de filiere francofone care funcționează în cadrul tuturor universităților românești.

Pentru că am deschis Adunarea Generală AUF prin intonarea imnului Gaudeamus Igitur, închei prin a spune „Vivat, Crescat, Floreat” Agenția Universitară a Francofoniei.

Vreau să-l introduc pe profesorul Slim Khalbous - Rectorul AUF, căruia îi mulțumesc pentru spiritul de echipă, spiritul inovativ și, în special, pentru eficacitatea în ceea ce privește dezvoltarea AUF.” a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.