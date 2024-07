Sorana Cîrstea își ia o pauză: „Durerea este insuportabilă. Nu știm cât va dura recuperarea”

Sorana Cîrstea (34 de ani), spune că nu se știe de cât timp va avea nevoie pentru a se recupera, dar că vrea să revină pe teren cât mai curând posibil.

„În ultimele cinci luni m-am chinuit cu o fasceită plantară severă. Am făcut tot posibilul ca să joc și să nu ratez turnee importante. Însă am ajuns în punctul în care durerea este insuportabilă, este foarte greu să mă antrenez și singura soluție rămasă este mai mult timp de pauză.

Nu știm în acest moment cât va dura recuperarea, dar voi face tot posibilul ca să fiu înapoi pe teren cât mai curând posibil. Aș dori să îmi exprim și recunoștința pentru sprijinul vostru”, a declarat Sorana într-o postare pe Facebook.

Ce este fasciita plantară

Fasciita plantara este una dintre cele mai frecvente cauze ale durerii de calcaie. Aceasta problema medicala este, de fapt, o inflamatie a fasciei plantare, un ligament care leaga osul calcaiului de degetele de la picioare.

Fasciita plantara provoaca in mod frecvent dureri ascutite care se produc de obicei dimineata, cand faceti primii pasi. Durerea se diminueaza dupa ce va ridicati si incepeti va miscati, insa de obicei revine dupa perioade lungi de stat in picioare sau atunci cand va ridicati in picioare dupa ce ati stat mai mult pe scaun sau intins.

Alergatorii sunt cei mai predispusi la fasciita plantara. De asemenea, persoanele supraponderale si cele care poarta pantofi inadecvati prezinta un risc crescut de a dezvolta aceasta afectiune.

Potrivit specialistilor in medicina, aproximativ 80% dintre cazurile de dureri de calcaie sunt cauzate de fasciita plantara. In plus, se estimeaza ca 10% dintre oameni se confrunta cu aceasta problema pe parcursul vietii, potrivit catena.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News