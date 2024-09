Smiley, FOTO cu fetița lui, care a început grădinița. ”O să fie jale pentru părinți”

Se știe că prima zi de școală nu aduce emoții doar pentru cei mici cât mai ales pentru... cei mari. De cele mai multe ori, dacă nu mereu, părinții sunt cei mai stresați în această perioadă. Un nou an școlar vine la pachet cu griji noi, responsabilități noi, costuri noi, obligații noi. Euforia a început deja încă din luna august când goana după articole școlare, haine, încălțăminte, rechizite și toate cele de trebuință la școală a luat avânt sub motto-ul afișat peste tot - "Back to school", după model american.

Astăzi, 9 septembrie, copiii și adolescenții au revenit în bănci. Și poate că s-au liniștit odată ce și-au găsit manualele pe masă. Dar sufletele părinților și bunicilor rămân încă nestatornice, iar gândul că pe parcursul anului vor apărea fel și fel de cheltuieli, emoții în așteptarea notelor de la testări, vești bune sau mai puține bune de la ședința cu părinții, probleme fel și fel, situații uneori încurcate și provocări de tot felul îi vor ține treji noaptea pe cei mai mulți dintre tutorii elevilor, indiferent de vârstă.

Și artiștii sunt de aceeași părere. Iar unii o spun fără ocolișuri în online:

"Mult succes în noul an școlar! Mai ales părinților…" a postat Smiley pe contul personal de Facebook.

Dovadă că cele amintite mai sus sunt adevărul de toți știut sunt sutele de comentarii și mesaje aprobatoare care au curs la postarea lui Smiley, semn că cei mai mulți dintre părinți se regăsesc.

Părinții, lăsați afară, la poarta școlii

"Mult succes și suntem alături de părinții care rămân la poartă...în așteptare!" - e comentariul care vine în urma noii decizii care spune că părinții trebuie să rămână afară și nu pot avea acces cu cei mici la clasă, nici măcar în prima zi de școală. Deși, să fim sinceri, cei mai mulți au încălcat regula și și-au însoțit micuții, de mână, chiar și până în bancă, așa cum s-a făcut dintotdeauna.

Legea învățământului preuniversitar prevede că părinții pot intra în incinta școlilor și grădinițelor doar dacă au fost programați pentru o discuție cu un profesor sau cu directorul unității de învățământ:

Articolul 223 – „(2) Accesul părinților/tutorilor/reprezentanților legali ai beneficiarilor primari este permis în incinta unităților de învățământ, în concordanță cu procedura de acces prevăzută în regulamentul de organizare și funcționare al unității, dacă:

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unității de învățământ;

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;

d) participă la acțiuni organizate de părinți, aprobate de conducerea unității de învățământ”, conform Legii învățământului preuniversitar.

De reținut că în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 nu sunt prevederi în legătură cu accesul părinților în școli și grădinițe, ci doar în Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

Reacție în lanț

La postarea lui Smiley în care fanii pot vedea fetița celor doi - pe micuța Josephine, de la spate, a curs, cum era de așteptat, un val de comentarii:

"Exact, o să fie jale pentru părinți"

"Succes la grădiniță! Multă răbdare părinților!"

"Vai de noi și de noi... am ajuns să stăm la gard"

