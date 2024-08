”Șmecherul” care decide tot în România. Și o blochează!

Cel care acționează din umbră este ”un șmecher” după cum remarcă Mugur Ciuvică, în emisiunea ”Miercurea Neagră”.

Mugur Ciuvică a evidențiat că încrengătura de legi, ordonanțe și hotărâri luate peste noapte reprezintă o problemă majoră, la care se adaugă puterea mult prea mare a unor anumiți funcționari:

„Nu că nu-mi place subiectul taxelor, dar asta este soarta din cauza PNRR și unor diverse chestii. Dar nu văd vreo tragedie. Vă spuneam că problema mare cu administrația din România este încrengătura asta de legi, de ordonanțe, de hotărâri date peste noapte. Sunt o mulțime de funcționari cu putere care hotărăsc ei cine face, cine nu face, cui dau aviz, cui nu dau aviz, pe cine lasă să lucreze, pe cine nu lasă să lucreze, pe cine închid, pe cine deschid.

Asta-i problema: funcționarul a devenit un fel de șmecher așa cu o legislație făcută și pe genunchi, dar și oarecum pe ascuns.

Alte subiecte din Miercurea Neagră:

Analiză pe prezidențiale la ”Miercurea Neagră”. Ciuvică vine cu șansele premierului Ciolacu. Ce se întâmplă dacă pierde

Bogdan Chirieac, analist politic, și Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, au vorbit, în cadrul emisiunii ”Miercurea Neagră”, despre un sondaj al CURS pe alegerile prezidențiale, dar și despre candidatura premierului Marcel Ciolacu.

Chirieac: Să discutăm despre un sondaj CURS, unde domnul Marcel Ciolacu are 31%, domnul Nicolae Ciucă 19%, domnul Geoană la egalitate cu domnul Simion, 15%, 'a noastră' (n.r. ironic) se ridică de la 8% cât am luat, rezultatul foarte bun la ultimele alegeri, doamna Lasconi are deja 13%.

Ciuvică: Cred că o umflați dumneavoastră puțin, cred că așa cum Geoană e la egalitate cu Simion, Lasconi e la egalitate cu Șoșoacă, eu așa țin minte, ceea ce mi se pare foarte corect.

Chirieac: Doamna Șoșoacă, parlamentar european...

Ciuvică: Este la mare luptă cu doamna Lasconi, primăriță de Câmpulung.

Chirieac: Dar doamna Lasconi crește.

Ciuvică: Da... N-am nicio îndoială, de altfel se și mișcă excepțional.

Chirieac: Să știți că deocamdată se lucrează, îmi imaginez, că nu sunt implicat, la strategia de campanie, se așează lucrurile.

Contre la Miercurea Neagră. Ciuvică: Poate desființați pensiile speciale la Câmpulung Muscel. Pas cu pas / Bogdan Chirieac: Până aici! Nu ne atacați zâna!

Analistul politic Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, au luat la puricat prevederile din PNRR și au adus în discuție aplicabilitatea acestora în cazul pensiilor "nesimțite".

"Legat de taxe și impozite, Bruxelles-ul zice să majorăm căci ați găurit bugetul României, ați majorat cu 35% față de aceeași perioadă a anului trecut" a spus Bogdan Chirieac.

Mugur Ciuvică: Din câte știu eu, Bruxelles-ul zice exact ce a zis și USR-istul. Să renunțe la facilități. A renunțat un pic anul trecut, la IT-iști a renunțat până la 10.000 de lei... și o să mai renunțe în continuare. Dar v-am spus, asta a trecut domnul Ghinea în PNRR și Bruxelles zice - Uite ce-ați scris aici - că renunțați la facilități!

Bogdan Chirieac: Mă omorâți cu partea asta! E vorba despre "ai mei". A trecut domnul Ghinea de la "ai mei" (USR)... a trecut acolo "desființarea pensiilor speciale".

