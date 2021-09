Singurul mesaj al lui Tudorel Toader în criza politică: Nu întâmplător!

„Moțiunea de cenzură este reglementată în Constituție. Acolo trebuie să căutăm și să înțelegem soluțiile care trebuie promovate, inclusiv chichițele. Eu fac apel la două principii care trebuie respectate. Principiul loialității constituționale, adică îndeplinirea mandatului pe care un demnitar îl are în acord cu legea fundamentală. E mai greu, pentru că unii nici nu-l cunosc. Al doilea principiu, al legalității, care e chiar în articolul 1, vedeți că nu întâmplător Constituția începe cu legalitatea. Avem o lege - bună, rea - trebuie să o respectăm. Câtă vreme este în vigoare, trebuie să o respectăm. În baza acestui principiu, trebuie respectate toate procedurile”, a spus Tudorel Toader, luni, într-o intervenție telefonică la Antena 3. „Legea trebuie respectată”, a subliniat acesta.

„Nu dau eu recomandări politicienilor, am un alt statut. Nu am dat nici când eram ministru. Dar, dacă vreți o recomandare de principiu, greu de îndeplinit: să citească, să înțeleagă și să respecte spiritul Constituției. Poporul român, până la urmă, asta vrea!”, a conchis Tudorel Toader, fost ministru al Justiției.

Amintim că, săptămâna trecută, premierul Florin Cîţu l-a revocat din funcţie pe ministrul Justiţiei, Stelian Ion, în contextul discuţiilor pe marginea Programului „Anghel Saligny”, decizie acceptată de preşedintele Klaus Iohannis. Stelian Ion a afirmat că revocarea sa din funcţie are şi „un substrat nevăzut", legat de concursurile pentru conducerea unor Parchete.



Vineri, moţiunea de cenzură „Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!", semnată de 122 de parlamentari de la USR PLUS şi AUR, a fost depusă la Parlament.



Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, sâmbătă, USR-PLUS să revină la masa dialogului în coaliţie, arătând că „noua alianţă creată în aceste zile între USR PLUS şi AUR este un afront adus românilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie să meargă ţara noastră".



Conducerea Parlamentului este convocată din nou, luni, pentru a stabili calendarul moţiunii de cenzură.