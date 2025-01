Simptomele care trebuie să te trimită urgent la medic. Conf. dr. Marcian Manu (SANADOR): Toți se gândesc la durere, dar există și alte semne / video

Conf. dr. Marcian Manu a vorbit despre litiaza renală și a explicat cum pietrele mici și cele mari pot produce efecte diferite. Deși pietrele mici provoacă dureri intense, aducând pacientul la doctor, pietrele mari pot avea efecte biologice mai grave, dar cu simptome mai puțin evidente, care nu determină pacientul să meargă la medic. Potrivit medicului, calculii mici migrează și provoacă colică renală, fiind ușor de diagnosticat și tratat, în timp ce calculii coraliformi cresc lent, distrug rinichiul și pot duce la insuficiență renală sau chiar moarte.

„Creează o durere mai mare micile pietricele sau cele mai mari?”, a întrebat Val Vâlcu.

„De multe ori, o piatră mică produce zgomot mare și o piatră mare, și cu efect biologic mult mai negativ, produce o simptomatologie mică și un zgomot mic. Deci, o stare de semi-bine aparentă nu înseamnă că este piatra mai mică și că este o problemă medicală mai mică.

Calculii mici se mișcă în rinichi sau pe ureter, migrează, provoacă dureri atroce - ceea ce noi numim colică renală - care aduc pacientul imediat la doctor. Se pune diagnosticul și se rezolvă problema.

Calculul coraliform crește treptat, de la o zi la alta, el nu se mișcă în rinichi, distruge rinichiul, poate duce la insuficiență renală, se poate ajunge la dializă, transplant sau chiar la moarte, pentru că se dezvoltă treptat, lent și toată această simptomatologie nu aduce pacientul la doctor. El se obișnuiește cu starea de rău.", a spus conf. dr. Marcian Manu.

Simptomele care trebuie să-l trimită pe pacient la medic

Conf. dr. Marcian Manu a explicat că, în afară de durere, există semne clinice care pot indica o problemă de sănătate.

„Dacă nu îl doare, ce simte? Ce ar putea să-l trimită la doctor?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Există semne clinice de însoțire, în afară de durere. Toată lumea se gândește numai la durere. Există boli care nu dor și care omoară – tuberculoza nu doare și omoară. Litiaza coraliformă, cel mai frecvent, nu doare, dar urina poate fi tulbure, semn de infecție urinară, urina poate fi hematurică, poate avea sânge, pacientul slăbește, nu are poftă de mâncare, apar semnele insuficienței renale, are prurit, are o stare generală care se degradează, nu de la o zi la alta, ci de la o lună la alta, și este mult mai greu de autoapreciat sau mai mult descoperă cei din familie decât pacientul despre starea lui.”, a spus conf. dr. Marcian Manu.

„Este un semn important în uremie"

Conf. dr. Marcian Manu a explicat că simptomele uremiei și insuficienței renale pot fi confundate cu alergii. Pruritul specific acestei afecțiuni poate provoca o senzație de mâncărime, iar pielea poate căpăta o culoare ciudată. Potrivit medicului, aceste simptome sunt semne clare ale problemelor renale.

„Pot să o pună pe seama alergiilor. Mă mănâncă pielea, iar am mâncat ceva greșit.”, a completat Val Vâlcu.

„Este un semn important în uremie. Uremia și insuficiența renală sunt un arlechin de simptomatologie: diureza scade, urinarea poate fi mai frecventă, poate apărea polakiurie, pacientul slăbește, nu are poftă de mâncare, are tranzit intestinal modificat, alternanță diaree-constipație.

Acest prurit, de care spuneam, are o culoare ciudată, teroasă, a tegumentelor. Toate aceste fenomene se descoperă imediat prin investigația performanței renale: uree, creatinină, funcția renală, filtratul glomerular, toate acestea orientându-ne spre incapacitatea rinichilor de a filtra și de a elimina produșii toxici.”, a spus conf. dr. Marcian Manu la DC News și DC Medical.

